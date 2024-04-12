Alibaba протестирует использование ракет для доставки посылок за час в любую точку мира — Finance.ua

Alibaba протестирует использование ракет для доставки посылок за час в любую точку мира 12.04.2024, 00:25 — Технологии&Авто

Alibaba протестирует использование ракет для доставки посылок за час в любую точку мира

Китайский техногигант Alibaba сообщил о работе над системой быстрой доставки товаров по всему миру с помощью ракет.

Компания сотрудничает с разработчиком ракет Epoch Space, чтобы протестировать технологию, которая позволит за час доставлять посылки в любую точку Земли. Точные сроки начала тестирования не называют.

Согласно сообщению South China Morning Post, Epoch Space предоставит для доставки спусковую грузовую кабину на ракете Yuanxingzhe 1. Диаметр кабины — 4 метра, а грузоподъемность составит 10 метрических тонн.

Интересно, что Yuanxingzhe 1 (YXZ-1) еще не совершил первый полет, поэтому запуск службы вряд ли состоится в ближайшее время.

Ракета на жидком топливе соединена с конвейерной лентой для погрузки небольших посылок в грузовую кабину. Как и ракеты SpaceX, YXZ-1 предназначена для многократного использования и смоделирована для посадки на корабли в море.

Пока неизвестно, сколько может стоить такой сервис, как быстро ракету можно будет загрузить перед стартом и насколько доставка будет оправдана экономически. Но, как отметили представители компании, многие великие начинания поначалу кажутся шуткой.

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