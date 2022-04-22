Пенсия в связи с потерей кормильца во время войны: кто имеет на нее право — Finance.ua
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Пенсия в связи с потерей кормильца во время войны: кто имеет на нее право

Сегодня 21:00Личные финансы
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Пенсия в связи с потерей кормильца во время войны: кто имеет на нее правоПенсия в связи с потерей кормильца во время войны: кто имеет на нее право
В Региональном центре по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Полтавской области сообщили, что государство назначает пенсии в связи с потерей кормильца.
Такая пенсия назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые были на его иждивении, при наличии у кормильца на день смерти страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по III группе инвалидности.
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В случае смерти донора анатомических материалов человека, а также в случае смерти (гибели) человека вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений, полученных с участием в акциях протеста Революции Достоинства — независимо от продолжительности страхового стажа. Детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, были ли они на его иждивении.
Нетрудоспособными членами семьи считаются:
  • муж, отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
  • дети (в том числе дети, родившиеся до истечения 10 месяцев со дня смерти кормильца) умершего кормильца, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет;
  • муж (жена), а в случае их отсутствия — один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет.
Родители и муж умершего, которые не были на его иждивении, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, если лишились источника средств к существованию.
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Пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере:
  • на одного нетрудоспособного члена семьи — 50 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца;
  • на двоих и более нетрудоспособных членов семьи — 100 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца, распределяемого между ними равными долями.
Пенсия в связи с потерей кормильца назначается в течение всего периода, в течение которого член семьи умершего кормильца считается нетрудоспособным, а членам семьи, достигшим пенсионного возраста — пожизненно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Факти і коментарії
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