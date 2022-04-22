Пенсии за апрель получили не все украинцы: в Минсоцполитики объяснили, в чем проблема — Finance.ua

Пенсии за апрель получили не все украинцы: в Минсоцполитики объяснили, в чем проблема

Сегодня 16:02 — Казна и Политика

Пенсии за апрель получили не все украинцы: в Минсоцполитики объяснили, в чем проблема

Для выплат пенсий в апреле было выделено 45,5 млрд грн (94,2%). Выплаты на карты получили все, а вот доставить наличными пока удалось лишь 70% выплат, в том числе из-за боевых действий в ряде регионов.

Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

По состоянию на 21 апреля 2022 года на пенсионные выплаты за апрель направлено 45,5 миллиарда гривен:

11,4 миллиарда гривен — на выплату пенсий через Укрпочту;

34,1 миллиарда гривен — на выплату пенсий через уполномоченные банки.

Уполномоченные банки засчитали на счета пенсионеров 100% выплат. По сообщению Укрпочты, доставлено 70,23% профинансированной суммы за апрель.

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«На сегодняшний день Пенсионный фонд уже направил в банки и на Укрпочту 92,4% средств, необходимых на выплату пенсий апреля. Банки засчитали все 100% средств на счета пенсионеров. Конечно, более сложная ситуация с доставкой пенсии по месту жительства в населенных пунктах, где идут военные действия или окружены врагом. Это удается не везде. Но работники Укрпочты, несмотря на опасность и сложность, уже обеспечили доставку более 70% профинансированных пенсий. Зная, как сложно сейчас обеспечивать доставку и выплату пенсий в регионах, где идут активные боевые действия, средства на выплату пенсий в отдельных регионах мы перечислили авансом еще в конце марта. В частности, 25-27 марта в полном объеме профинансировали банки и Укрпочте выплату апрельских пенсий в Киевской, Луганской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях», — сообщила Лазебная.

Напоминаем, что если вы получали пенсию на банковский счет и переместились, то вам не нужно ничего делать дополнительно — пенсия будет поступать на тот же счет, независимо от вашего местонахождения.

Если вы получали пенсию через Укрпочту по месту жительства и переместились, то вам необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением о желании получать пенсию по новому месту жительства. После этого вы сможете получать пенсию в любом удобном для вас отделении Ощадбанка или Укрпочты по вашему выбору. Также вы можете обратиться на «горячую линию» Укрпочты для того, чтобы продолжить получать пенсию по новому местонахождению.

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