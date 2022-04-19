Как получить пенсию после переезда – четыре способа — Finance.ua

Как получить пенсию после переезда – четыре способа

Сегодня 21:02 — Личные финансы

Во время войны в Украине после переезда пенсионеры продолжают получать пенсии. Для этого есть несколько способов.

Подробно расскажем о каждом из них.

Первый вариант для тех, кто получал пенсии на банковский счет — будут получать выплаты таким способом в дальнейшем. После переезда ничего не меняется и обращаться никуда не нужно.

Еще один способ — почтовым переводом на почтовое отделение по новому местонахождению. Для этого следует обратиться в Укрпочту по номеру 0 800 300 545.

Еще есть вариант денежного перевода через Ощадбанк. Чтобы получить деньги таким способом, нужно обратиться в органы Пенсионного фонда за новым местом пребывания.

Получить выплату можно и на банковский счет, открытый для получения помощи как ВПЛ (внутренне перемещенным лицам). Такой способ возможен, если обратиться с заявлением в уполномоченный банк или лично в орган Пенсионного фонда по новому месту нахождения.

Справка Finance.ua:

в ПФУ напоминают, что те, кто был вынужден переехать во время военных действий в другой регион, должны обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд по месту фактического пребывания;

при этом выплата пенсии может производиться без учета сроков. То есть при необходимости выплатный период может быть продлен после 25 числа.



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