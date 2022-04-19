Как получить пенсию после переезда – четыре способа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Как получить пенсию после переезда – четыре способа

Сегодня 21:02Личные финансы
56
Во время войны в Украине после переезда пенсионеры продолжают получать пенсии. Для этого есть несколько способов.
Подробно расскажем о каждом из них.
Первый вариант для тех, кто получал пенсии на банковский счет — будут получать выплаты таким способом в дальнейшем. После переезда ничего не меняется и обращаться никуда не нужно.
Еще один способ — почтовым переводом на почтовое отделение по новому местонахождению. Для этого следует обратиться в Укрпочту по номеру 0 800 300 545.
Еще есть вариант денежного перевода через Ощадбанк. Чтобы получить деньги таким способом, нужно обратиться в органы Пенсионного фонда за новым местом пребывания.
Получить выплату можно и на банковский счет, открытый для получения помощи как ВПЛ (внутренне перемещенным лицам). Такой способ возможен, если обратиться с заявлением в уполномоченный банк или лично в орган Пенсионного фонда по новому месту нахождения.

Справка Finance.ua:

  • в ПФУ напоминают, что те, кто был вынужден переехать во время военных действий в другой регион, должны обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд по месту фактического пребывания;
  • при этом выплата пенсии может производиться без учета сроков. То есть при необходимости выплатный период может быть продлен после 25 числа.

Как получить пенсию и денежные выплаты на Укрпочте во время военного положения

По материалам: Сьогодні
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.