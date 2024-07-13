Пенсионный фонд выплачивает единовременную помощь Героям Украины и членам их семей: как получить — Finance.ua

Пенсионный фонд выплачивает единовременную помощь Героям Украины и членам их семей: как получить Сегодня 20:17 — Личные финансы

Пенсионный фонд выплачивает единовременную помощь Героям Украины и членам их семей: как получить, Фото: dp.gov.ua

С 1 июля лицам, которым присвоено звание Герой Украины за выдающийся героический поступок, или членам их семей, назначается и выплачивается новый вид выплат.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Кто может получить денежное вознаграждение

. Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающие в специальных условиях. Данный вид выплаты, который до сих пор относился к компетенции органов социальной защиты населения, передан в органы Фонда в соответствии с постановлением Правительства № 1396 от 27.12.2023

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Право на единовременное денежное вознаграждение имеют:

лица, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Золотая звезда;

члены семьи лица, которому посмертно присвоено звание Героя Украины с удостоением ордена Золотая Звезда;



члены семьи лица, которому присвоено звание Героя Украины с удостоением ордена Золотая Звезда и при жизни вознаграждение не было выплачено.



К членам семьи, имеющим право на единовременное денежное вознаграждение, относятся муж/жена, дети, родители.

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Куда обращаться за выплатой и какие документы нужны

Обратиться за выплатой в орган Пенсионного фонда можно одним из способов:

лично в любой сервисный центр ПФУ;

через портал электронных услуг ПФУ;



с использованием средств почтовой/электронной связи.



Порядка выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Героя Украины за совершение выдающегося героического поступка, утвержденного Перечень документов, подаваемых вместе с заявлением о выплате денежной помощи, определен пунктами 5. 6, утвержденного постановлением Правительства от 26.02.2020 № 14.

Для получения денежного вознаграждения Герой Украины подает заявление о выплате денежного вознаграждения с указанием номера банковского счета (по стандарту IBAN) в уполномоченном банке.

К заявлению прилагаются копии следующих документов:

документа о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда;

паспорта гражданина Украины, идентификационного кода и сведений об уникальном номере записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).



Для получения денежного вознаграждения член семьи подает заявление о выплате денежного вознаграждения с указанием собственного текущего счета в банковском учреждении. За малолетнего или несовершеннолетнего ребенка заявление подает его законный представитель.

К заявлению прилагаются копии:

паспорта гражданина Украины совершеннолетнего лица и идентификационного кода;

свидетельства о смерти Героя Украины;



документа о присвоении звания Герой Украины с вручением (удостоением) ордена Золотая Звезда;



свидетельства о браке — для выплаты денежного вознаграждения жене (мужу);



свидетельства о рождении ребенка, паспорта гражданина Украины (при наличии) — для выплаты денежного вознаграждения ребенку;



решения районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае их создания), сельского, поселкового совета или суда об установлении опеки или попечительства над ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки (в случае осуществления опеки или попечительства над детьми Героя Украины) — для выплаты денежного вознаграждения ребенку Героя Украины;

свидетельства о рождении Героя Украины — для выплаты денежного вознаграждения родителям погибшего (умершего).



Денежное вознаграждение выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором присвоено звание Герой Украины.

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