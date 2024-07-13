Пенсионный фонд выплачивает единовременную помощь Героям Украины и членам их семей: как получить — Finance.ua

Пенсионный фонд выплачивает единовременную помощь Героям Украины и членам их семей: как получить
С 1 июля лицам, которым присвоено звание Герой Украины за выдающийся героический поступок, или членам их семей, назначается и выплачивается новый вид выплат.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Кто может получить денежное вознаграждение
Данный вид выплаты, который до сих пор относился к компетенции органов социальной защиты населения, передан в органы Фонда в соответствии с постановлением Правительства № 1396 от 27.12.2023 . Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающие в специальных условиях.
Право на единовременное денежное вознаграждение имеют:
- лица, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Золотая звезда;
- члены семьи лица, которому посмертно присвоено звание Героя Украины с удостоением ордена Золотая Звезда;
- члены семьи лица, которому присвоено звание Героя Украины с удостоением ордена Золотая Звезда и при жизни вознаграждение не было выплачено.
К членам семьи, имеющим право на единовременное денежное вознаграждение, относятся муж/жена, дети, родители.
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Куда обращаться за выплатой и какие документы нужны
Обратиться за выплатой в орган Пенсионного фонда можно одним из способов:
- лично в любой сервисный центр ПФУ;
- через портал электронных услуг ПФУ;
- с использованием средств почтовой/электронной связи.
Перечень документов, подаваемых вместе с заявлением о выплате денежной помощи, определен пунктами 5. 6 Порядка выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Героя Украины за совершение выдающегося героического поступка, утвержденного постановлением Правительства от 26.02.2020 № 14.
Для получения денежного вознаграждения Герой Украины подает заявление о выплате денежного вознаграждения с указанием номера банковского счета (по стандарту IBAN) в уполномоченном банке.
К заявлению прилагаются копии следующих документов:
- документа о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда;
- паспорта гражданина Украины, идентификационного кода и сведений об уникальном номере записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).
Для получения денежного вознаграждения член семьи подает заявление о выплате денежного вознаграждения с указанием собственного текущего счета в банковском учреждении. За малолетнего или несовершеннолетнего ребенка заявление подает его законный представитель.
К заявлению прилагаются копии:
- паспорта гражданина Украины совершеннолетнего лица и идентификационного кода;
- свидетельства о смерти Героя Украины;
- документа о присвоении звания Герой Украины с вручением (удостоением) ордена Золотая Звезда;
- свидетельства о браке — для выплаты денежного вознаграждения жене (мужу);
- свидетельства о рождении ребенка, паспорта гражданина Украины (при наличии) — для выплаты денежного вознаграждения ребенку;
- решения районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае их создания), сельского, поселкового совета или суда об установлении опеки или попечительства над ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки (в случае осуществления опеки или попечительства над детьми Героя Украины) — для выплаты денежного вознаграждения ребенку Героя Украины;
- свидетельства о рождении Героя Украины — для выплаты денежного вознаграждения родителям погибшего (умершего).
Денежное вознаграждение выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором присвоено звание Герой Украины.
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