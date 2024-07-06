Компенсации за приобретенную отечественную сельхозтехнику: сколько получили аграрии в мае — Finance.ua

Компенсации за приобретенную отечественную сельхозтехнику: сколько получили аграрии в мае
В июне аграриям начислили за май компенсации за приобретенную украинскую сельскохозяйственную технику на 18,6 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
Первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что аграрии активно пользуются государственной поддержкой, которая возвращает 25% стоимости за приобретенную сельхозтехнику от украинских производителей.
Уже в мае на компенсацию подали 93 агропредприятия и фермерских хозяйств.
«Мы надеемся, что благодаря восстановлению этой бюджетной программы, аграрии смогут обновить свой парк техники, а украинское машиностроение получит толчок для развития через стимулирование спроса на продукцию украинских производителей», — отметила Свириденко.
Больше всего заявок на компенсацию за приобретенную с/х технику и оборудование за отчетный период подали в следующих областях:
- Черкасской — 13 (за 15 ед.);
- Полтавской — 21 (за 34 ед.);
- Тернопольской — 7 (за 7 ед.);
- Днепропетровской — 6 (за 6 ед.);
- Житомирской — 5 (за 8 ед.);
- Кировоградской — 5 (за 8 ед.);
- Сумской областях — 5 (за 7 ед.).
За два месяца действия программы сельхозпредприятия приобрели 130 единиц техники и оборудования украинского производства на сумму 90,4 млн грн.
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