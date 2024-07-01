С 1 июля заработают некоторые изменения по арендной плате за землю — Finance.ua

С 1 июля заработают некоторые изменения по арендной плате за землю Сегодня 21:30 — Недвижимость

С 1 июля заработают некоторые изменения по арендной плате за землю

С 1 июля 2024 года вступает в силу Закон Украины от 09.05.2024 № 3706-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях экспорта отдельных видов товаров в период действия военного положения».

Об этом напомнили в Государственной пограничной службе Украины.

Что меняется? Этим законом п. 288.5 НКУ дополнен новым пп. 288.5.6, согласно которому размер арендной платы устанавливается в договоре аренды, но годовая сумма платежа для акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью, 100% акций (долей) в уставном капитале которого принадлежат государству, которое образовалось путем преобразования государственного предприятия и является его правопреемником, за земли сельскохозяйственного назначения, переданы в аренду в соответствии со ст. 120−1 ЗКУ — не менее 12% нормативной денежной оценки земельного участка, а если нормативная денежная оценка земельного участка не проведена — не менее 12% нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Автономной Республике Крым или области.

При этом из Кодекса исключен п. 288.6, согласно которому плата за субаренду земельных участков не могла превышать арендную плату.

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