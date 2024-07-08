Как получить компенсацию за выбитые окна — инструкция ЛУН — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как получить компенсацию за выбитые окна — инструкция ЛУН

Личные финансы
39
Как получить компенсацию за выбитые окна — инструкция ЛУН
Как получить компенсацию за выбитые окна — инструкция ЛУН
Эксперты ЛУН рассказали о нескольких способах, как компенсировать ущерб, причиненный вашему жилищу во время очередного террористического акта со стороны врага.
Заявка в Дію. Сфотографируйте повреждения и загрузите их в Дію. Для этого необходимо зайти в раздел єВідновлення и заполнить все необходимые пункты. В том же разделе следует нажать на функцию «Подать заявление о выплате».
Заявление может подать владелец или совладелец имущества. Если вы арендуете жилье, попросите сделать владельцев квартиры.
Читайте также
Полиция уже зафиксировала повреждения. Их подтвердит местная комиссия и деньги будут зачислены на вашу карту. Откройте ее в вашем банке. Некоторые банки позволяют открыть их онлайн в приложении.
10 000 грн от Киева. В некоторых городах действуют подобные программы. Киев дает единовременную выплату. Заявление на нее подаете в управлении соцзащиты района. Подать заявку может только владелец квартиры.
Программа «С ремонтом помогут». У города есть ограниченный бюджет на ремонт. Пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные семьи. Для этого следует обратиться дополнительно в Красный крест.
Читайте также
Пособие до 10 000 грн от депутатов. Этот бюджет довольно лимитирован, но следует спросить в общественной приемной депутата вашего района. Сумма выплаты от 3700 до 10 000 грн
Быстро заклеить окна. Обычно на месте уже присутствуют активисты, помогающие убрать повреждения. Спросите у них о возможности заклеить пленкой или закрыть фанерой окна.
Напомним, 8 июля российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку по Украине. В результате попаданий вражеских ракет в Киевской области, в Кривом Роге, Покровске, Днепре и Киеве погибли почти 20 человек, около сотни — ранены.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.