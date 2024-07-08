Украина получила помощь от 14 стран после возобновления российских атак на энергетику — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина получила помощь от 14 стран после возобновления российских атак на энергетику

Энергетика
13
Украина получила помощь от 14 стран после возобновления российских атак на энергетику
Украина получила помощь от 14 стран после возобновления российских атак на энергетику
После возобновления российских атак на энергетику в Украину поступило 184 груза гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования общим весом 2,3 тыс. тонн.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
«Помощь предоставили 14 стран, а именно Австрия, Эстония, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Финляндия, Чешская Республика, Швеция, Объединенные Арабские Эмираты», — рассказали в пресс-службе.

Читайте также: Удары по российским НПЗ. Насколько это экономически больно для них

Как сообщается, среди полученного оборудования — трансформаторы, солнечные панели, генераторы, а также электродвигатели, газовые трубы, кабель и другое оборудование, необходимое для проведения ремонтов.
В пресс-службе добавили, что около 1900 тонн из полученного оборудования уже распределено между 57 энергетическими компаниями, пострадавшими от вражеских атак.

Справка Finance.ua:

  • президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина с помощью партнеров намерена построить в 2024 году до 1 гигаватта газовой маневренной генерации и еще 4 гигаватта в ближайшие годы;
  • в ходе Международной конференции по восстановлению Украины URC 2024 в Берлине Минэнерго заключило 12 соглашений по развитию и восстановлению генерации и сетей.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.