Украина получила помощь от 14 стран после возобновления российских атак на энергетику — Finance.ua

Украина получила помощь от 14 стран после возобновления российских атак на энергетику Сегодня 09:14 — Энергетика

Украина получила помощь от 14 стран после возобновления российских атак на энергетику

После возобновления российских атак на энергетику в Украину поступило 184 груза гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования общим весом 2,3 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

«Помощь предоставили 14 стран, а именно Австрия, Эстония, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Финляндия, Чешская Республика, Швеция, Объединенные Арабские Эмираты», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщается, среди полученного оборудования — трансформаторы, солнечные панели, генераторы, а также электродвигатели, газовые трубы, кабель и другое оборудование, необходимое для проведения ремонтов.

В пресс-службе добавили, что около 1900 тонн из полученного оборудования уже распределено между 57 энергетическими компаниями, пострадавшими от вражеских атак.

Справка Finance.ua:

президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина с помощью партнеров намерена построить в 2024 году до 1 гигаватта газовой маневренной генерации и еще 4 гигаватта в ближайшие годы;

в ходе Международной конференции по восстановлению Украины URC 2024 в Берлине Минэнерго заключило 12 соглашений по развитию и восстановлению генерации и сетей.



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