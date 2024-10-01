Пенсионный фонд в сентябре направил на социальные выплаты ₴67,1 миллиарда — Finance.ua
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Пенсионный фонд в сентябре направил на социальные выплаты ₴67,1 миллиарда

Казна и Политика
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Пенсионный фонд в сентябре направил на социальные выплаты ₴67,1 миллиарда
Пенсионный фонд в сентябре направил на социальные выплаты ₴67,1 миллиарда
Финансирование пенсий, жилищных субсидий и льгот, страховых выплат за сентябрь завершено.
Об этом сообщил Пенсионный фонд.
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  • на пенсионные выплаты направлено 62,9 млрд грн,
  • на жилищные субсидии и льготы — 1,4 млрд грн,
  • на страховые выплаты — 2,8 млрд грн, в том числе на оплату больничных — 1,6 млрд грн.
В сентябре предоставлено 984 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
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Справка Finance.ua:

В 2024 году право на пенсию по возрасту имеют лица, которым исполнилось:
  • 60 лет — при наличии не менее 31 года страхового стажа;
  • 63 года — при наличии не менее 21 года страхового стажа;
  • 65 лет — при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.
По материалам:
Finance.ua
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