Пенсионный фонд Украины назвал минимальный страховой взнос в 2025 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пенсионный фонд Украины назвал минимальный страховой взнос в 2025 году

Личные финансы
99
Пенсионный фонд Украины назвал минимальный страховой взнос в 2025 году
Пенсионный фонд Украины назвал минимальный страховой взнос в 2025 году
Сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса. В таком случае в страховой стаж был зачислен один полный месяц для будущей пенсии.
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
Как отметили в ПФУ, минимальный страховой взнос — сумма, определяемая расчетно как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса (22%).
То есть, чтобы в страховой стаж был зачислен один полный месяц по договору о добровольном участии, должно быть уплачено не менее 1 760 гривен:
22% х 8 000 гривен, где 8 000 гривен — размер минимальной заработной платы.
Как отметили в ПФУ, гражданам, которые планируют в 2025 году продолжать уплату добровольных взносов в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования по упрощенному механизму через вебпортал ПФУ, не обязательно заключать новые договоры о добровольной уплате страховых взносов (в электронной форме), поскольку действие заключенных ранее договоров пролонгировано до 31 декабря 2025 г. года.

ЕСВ для ФЛП

Напомним, в 2025 году для ФЛП возвращается обязательная уплата ЕСВ, которую с весны 2022 года сделали добровольной. Уплата единого социального взноса в Пенсионный фонд с января уже не будет добровольной даже при отсутствии фактического дохода.
Читайте также
ФЛП должны будут платить 1760 гривен ежемесячно. Невыполнение обязательства по уплате ЕСВ будет наказываться штрафом в размере 20% от суммы недоимки и начислением пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Также при неуплате единого социального взноса не будет начисляться страховой стаж, влияющий на назначение пенсии и социальных выплат.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.