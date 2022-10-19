Пенсионный фонд направил на пенсионные выплаты за октябрь около 36 млрд грн — Finance.ua

Пенсионный фонд направил на пенсионные выплаты за октябрь около 36 млрд грн Сегодня 17:00 — Казна и Политика

На 18 октября на пенсионные выплаты направлено 35,9 млрд грн, в том числе 8,4 млрд грн — на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 27,5 млрд грн — через уполномоченные банки.

Об этом говорится в сообщении ПФ в Фейсбуке.

Отмечается, что уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.

По сообщению АО «Укрпочта», по состоянию на 17 октября доставлено 83,9% профинансированных сумм.

В октябре предоставлено 387 тыс. пенсионных услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины, в том числе 18 октября — 34 тысячи.

2093 грн, а зарплата — 6700 грн. Напомним, в Украине на год « заморозят » минимальную пенсию на уровне 2093 гривны. Верховная Рада утвердила проект госбюджета на 2023 год в первом чтении. Бюджет предусматривает фактическую заморозку социальных стандартов. Минимальная пенсия будет на уровне, а зарплата — 6700 грн.

Справка Finance.ua:

Украинцы уже начали получать повышенные с 1 октября пенсии, перерасчет получили несколько категорий пожилых людей. С 1 октября на повышение пенсий на 300 грн имеют право все пенсионеры от 70 лет, независимо от стажа.

Кабмин предлагает ввести обязательный накопительный уровень пенсии с 1 января следующего после окончания военного положения года.

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