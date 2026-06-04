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Пенсионеры за рубежом могут лишиться выплат: что нужно сделать до конца года

Личные финансы
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Идентификацию нужно проходить каждый год
Идентификацию нужно проходить каждый год
Пенсионеры, временно находящиеся за пределами Украины, обязаны проходить физическую идентификацию каждый год.
Об этом заявляет Пенсионный фонд со ссылкой на статью 47−1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Идентификацию нужно проходить каждый год

Лицам, временно проживающим за границей, выплата пенсии производится на текущие счета, открытые в украинских банках, при условии прохождения физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года.
Если пенсионер прошел физическую идентификацию в 2025 году и выполнил условия закона, в 2026-м ему будет выплачиваться пенсия.
Чтобы обеспечить выплату пенсии в 2027 году, необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в случае если выплата пенсии или страховых выплат была прекращена из-за непрохождения физической идентификации, ее можно возобновить в течение одного года с даты прекращения. Для возобновления выплат необходимо выполнить два условия:
  • пройти физическую идентификацию;
  • подать заявление о возобновлении выплаты.
Продолжительность сеанса видеоидентификации пенсионеров в среднем составляет около 20 минут. Обычно этого времени достаточно для подтверждения получателя выплат.
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Во время сеанса работник фонда проверяет документы и задает пенсионеру вопросы, касающиеся его личных данных, трудовой деятельности и других сведений, необходимых для установления личности.
Для прохождения видеоидентификации пенсионеру необходимо иметь паспорт гражданина Украины или ID-карту. Во время сеанса видеоконференции следует показать документ уполномоченному работнику Пенсионного фонда Украины и зачитать его реквизиты: серию, номер, дату выдачи паспорта и наименование органа, который его выдал.
По материалам:
Finance.ua
ПенсияПенсионный фонд
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