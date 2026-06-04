Пенсионеры за рубежом могут лишиться выплат: что нужно сделать до конца года Сегодня 10:02 — Личные финансы

Идентификацию нужно проходить каждый год

Пенсионеры, временно находящиеся за пределами Украины, обязаны проходить физическую идентификацию каждый год.

Об этом заявляет Пенсионный фонд со ссылкой на статью 47−1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Идентификацию нужно проходить каждый год

Лицам, временно проживающим за границей, выплата пенсии производится на текущие счета, открытые в украинских банках, при условии прохождения физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года.

Если пенсионер прошел физическую идентификацию в 2025 году и выполнил условия закона, в 2026-м ему будет выплачиваться пенсия.

Чтобы обеспечить выплату пенсии в 2027 году, необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в случае если выплата пенсии или страховых выплат была прекращена из-за непрохождения физической идентификации, ее можно возобновить в течение одного года с даты прекращения. Для возобновления выплат необходимо выполнить два условия:

пройти физическую идентификацию;

подать заявление о возобновлении выплаты.

Продолжительность сеанса видеоидентификации пенсионеров в среднем составляет около 20 минут. Обычно этого времени достаточно для подтверждения получателя выплат.

Во время сеанса работник фонда проверяет документы и задает пенсионеру вопросы, касающиеся его личных данных, трудовой деятельности и других сведений, необходимых для установления личности.

Для прохождения видеоидентификации пенсионеру необходимо иметь паспорт гражданина Украины или ID-карту. Во время сеанса видеоконференции следует показать документ уполномоченному работнику Пенсионного фонда Украины и зачитать его реквизиты: серию, номер, дату выдачи паспорта и наименование органа, который его выдал.

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