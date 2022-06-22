Пенсии внутренне перемещенным лицам: как возобновить выплаты и что для этого нужно — Finance.ua
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Пенсии внутренне перемещенным лицам: как возобновить выплаты и что для этого нужно

Сегодня 08:01Личные финансы
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Пенсии внутренне перемещенным лицам: как возобновить выплаты и что для этого нужноПенсии внутренне перемещенным лицам: как возобновить выплаты и что для этого нужно
Получение и возобновление выплаты пенсии переселенцам после получения статуса внутренне перемещенного лица регулируется на законодательном уровне и имеет определенные особенности.

Куда обращаться для возобновления пенсии

Пенсию внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) возобновляют и выплачивают территориальные органы Пенсионного фонда Украины по месту их фактического проживания/пребывания, независимо от факта регистрации места проживания/пребывания.
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Выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания), не выплаченных за период до месяца возобновления их выплаты, ВПЛ и лицам, которые отказались от справки о взятии на учет ВПЛ и зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на контролируемой Украиной территории, осуществляются в соответствии с законным порядком.

Что нужно для возобновления пенсии ВПЛ?

Порядок возобновления выплаты пенсии ВПЛ такой:
  • Открыть ВПЛ счет в Ощадбанке.
Согласно постановлению КМУ Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам выплата назначенных ВПЛ пенсий производится через счета и сеть учреждений и устройств данного банка с возможностью получения наличных средств и проведение безналичных операций через сеть учреждений и устройств любых банков только на территории, где органы государственной власти осуществляют свои возможности в полном объеме. Однако выплата пенсий лицам с инвалидностью I группы и другим лицам, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи, по их письменному заявлению могут осуществляться Укрпочтой с доставкой по фактическому месту жительства/нахождения таких лиц.
  1. заявление о запросе пенсионного дела;
  2. копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (дополнительно предъявляется оригинал справки);
  3. документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
  4. документ, удостоверяющий личность пенсионера (паспорт, пенсионное удостоверение);
  5. заявление о перечислении пенсии на счет в Ощадбанке;
  6. две фотографии 2,5×3.
  • Территориальный орган ПФУ идентифицирует личность заявителя, фиксирует место и время его обращения, сравнивает полученные данные с данными, обрабатываемых в базах данных Пенсионного фонда Украины, с учетом данных Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.
  • На основании соответствующего решения территориальный орган ПФУ возобновляет пенсию.
Платежная карта, на которую засчитываются пенсия ВПЛ, одновременно является пенсионным удостоверением.

Справка Finance.ua:

До конца года предусмотрено проведение следующих перерасчетов пенсий:
  • с 1 июля и 1 декабря — в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц: с 1 июля до 2027 грн, с 1 декабря 2022 года — 2093 гривны. Увеличатся размеры минимальной и максимальной пенсий, составляющие пенсионной выплаты, которые рассчитываются из размера прожиточного минимума;
  • с 1 октября — в связи с изменением минимальной заработной платы с 6500 грн до 6700 гривен. Вырастет размер минимальной пенсии по возрасту у неработающих лиц, достигших возраста 65 лет и старше и имеющих страховой стаж — мужчины не менее 35 лет, женщины — не менее 30 лет;
  • с 1 октября лицам в возрасте от 70 до 75 лет будет установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере 300 гривен (в пределах пенсионной выплаты 10 340,35 гривны). Если человек достигнет возраста 70 лет после 1 октября, компенсационная выплата будет установлена с даты достижения 70-летнего возраста.
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По материалам: На пенсии
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