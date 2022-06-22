Пенсии внутренне перемещенным лицам: как возобновить выплаты и что для этого нужно — Finance.ua

Пенсии внутренне перемещенным лицам: как возобновить выплаты и что для этого нужно
Получение и возобновление выплаты пенсии переселенцам после получения статуса внутренне перемещенного лица регулируется на законодательном уровне и имеет определенные особенности.
Куда обращаться для возобновления пенсии
Пенсию внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) возобновляют и выплачивают территориальные органы Пенсионного фонда Украины по месту их фактического проживания/пребывания, независимо от факта регистрации места проживания/пребывания.
Выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания), не выплаченных за период до месяца возобновления их выплаты, ВПЛ и лицам, которые отказались от справки о взятии на учет ВПЛ и зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на контролируемой Украиной территории, осуществляются в соответствии с законным порядком.
Что нужно для возобновления пенсии ВПЛ?
Порядок возобновления выплаты пенсии ВПЛ такой:
Открыть ВПЛ счет в Ощадбанке.
Согласно постановлению КМУ Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам выплата назначенных ВПЛ пенсий производится через счета и сеть учреждений и устройств данного банка с возможностью получения наличных средств и проведение безналичных операций через сеть учреждений и устройств любых банков только на территории, где органы государственной власти осуществляют свои возможности в полном объеме. Однако выплата пенсий лицам с инвалидностью I группы и другим лицам, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи, по их письменному заявлению могут осуществляться Укрпочтой с доставкой по фактическому месту жительства/нахождения таких лиц.
заявление о перечислении пенсии на счет в Ощадбанке;
две фотографии 2,5×3.
Территориальный орган ПФУ идентифицирует личность заявителя, фиксирует место и время его обращения, сравнивает полученные данные с данными, обрабатываемых в базах данных Пенсионного фонда Украины, с учетом данных Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.
На основании соответствующего решения территориальный орган ПФУ возобновляет пенсию.
Платежная карта, на которую засчитываются пенсия ВПЛ, одновременно является пенсионным удостоверением.
с 1 июля и 1 декабря — в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц: с 1 июля до 2027 грн, с 1 декабря 2022 года — 2093 гривны. Увеличатся размеры минимальной и максимальной пенсий, составляющие пенсионной выплаты, которые рассчитываются из размера прожиточного минимума;
с 1 октября — в связи с изменением минимальной заработной платы с 6500 грн до 6700 гривен. Вырастет размер минимальной пенсии по возрасту у неработающих лиц, достигших возраста 65 лет и старше и имеющих страховой стаж — мужчины не менее 35 лет, женщины — не менее 30 лет;
с 1 октября лицам в возрасте от 70 до 75 лет будет установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере 300 гривен (в пределах пенсионной выплаты 10 340,35 гривны). Если человек достигнет возраста 70 лет после 1 октября, компенсационная выплата будет установлена с даты достижения 70-летнего возраста.
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