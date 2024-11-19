Пенсии и зарплаты будут: президент пообещал стабильные выплаты в 2025 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пенсии и зарплаты будут: президент пообещал стабильные выплаты в 2025 году

Казна и Политика
59
Пенсии и зарплаты будут: президент пообещал стабильные выплаты в 2025 году
Пенсии и зарплаты будут: президент пообещал стабильные выплаты в 2025 году
Владимир Зеленский рассказал о пенсиях и зарплатах в 2025 году. Он заверил украинцев, что деньги на выплаты есть.
В 2025 году пенсии и зарплаты для работников государственного сектора будут обеспечены на средства помощи от международных партнеров, передает 24 Канал со ссылкой на интервью президента.
Читайте также
«Все наши люди, которые зависят от государства, на 2025 год уже обеспечены заработными платами и пенсиями. Мне кажется, эта стабильность сегодня важна», — заявил Зеленский.
Также он заверил, что в следующем году, благодаря сотрудничеству с международными финансовыми институтами, Украине удастся обеспечить стабильную финансовую ситуацию.
Читайте также
«Что касается финансов, то, скажу честно, сегодня благодаря нашей работе с международными институтами, в частности, налаженному диалогу с Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком, а также трем десяткам сделок безопасности, частью которых являются не только оружие, но и финансы, имеем стабильную финансовую ситуацию. Это очень важно», — сказал он.
С февраля 2022 года внешняя бюджетная поддержка Украины достигла более 100 миллиардов долларов. Из которых:
  • 31,1 миллиарда долларов США в 2022 году;
  • 42,5 миллиарда — в 2023 году;
  • 27,2 миллиарда — в 2024 году.
Нужны деньги до зарплаты? Выбирайте кредит онлайн за несколько минут. Все условия как на ладони благодаря сервису от Finance.ua:

Сравнить и взять кредит 👛

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.