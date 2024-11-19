Пенсии и зарплаты будут: президент пообещал стабильные выплаты в 2025 году — Finance.ua

Пенсии и зарплаты будут: президент пообещал стабильные выплаты в 2025 году Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Пенсии и зарплаты будут: президент пообещал стабильные выплаты в 2025 году

Владимир Зеленский рассказал о пенсиях и зарплатах в 2025 году. Он заверил украинцев, что деньги на выплаты есть.

В 2025 году пенсии и зарплаты для работников государственного сектора будут обеспечены на средства помощи от международных партнеров, передает 24 Канал со ссылкой на интервью президента

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«Все наши люди, которые зависят от государства, на 2025 год уже обеспечены заработными платами и пенсиями. Мне кажется, эта стабильность сегодня важна», — заявил Зеленский.

Также он заверил, что в следующем году, благодаря сотрудничеству с международными финансовыми институтами, Украине удастся обеспечить стабильную финансовую ситуацию.

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«Что касается финансов, то, скажу честно, сегодня благодаря нашей работе с международными институтами, в частности, налаженному диалогу с Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком, а также трем десяткам сделок безопасности, частью которых являются не только оружие, но и финансы, имеем стабильную финансовую ситуацию. Это очень важно», — сказал он.

С февраля 2022 года внешняя бюджетная поддержка Украины достигла более 100 миллиардов долларов. Из которых:

31,1 миллиарда долларов США в 2022 году;

42,5 миллиарда — в 2023 году;

27,2 миллиарда — в 2024 году.

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Телеканал 24 По материалам:

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