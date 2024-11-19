Пенсии и зарплаты будут: президент пообещал стабильные выплаты в 2025 году — Finance.ua

Пенсии и зарплаты будут: президент пообещал стабильные выплаты в 2025 году
Владимир Зеленский рассказал о пенсиях и зарплатах в 2025 году. Он заверил украинцев, что деньги на выплаты есть.
В 2025 году пенсии и зарплаты для работников государственного сектора будут обеспечены на средства помощи от международных партнеров, передает 24 Канал со ссылкой на интервью президента.
«Все наши люди, которые зависят от государства, на 2025 год уже обеспечены заработными платами и пенсиями. Мне кажется, эта стабильность сегодня важна», — заявил Зеленский.
Также он заверил, что в следующем году, благодаря сотрудничеству с международными финансовыми институтами, Украине удастся обеспечить стабильную финансовую ситуацию.
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«Что касается финансов, то, скажу честно, сегодня благодаря нашей работе с международными институтами, в частности, налаженному диалогу с Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком, а также трем десяткам сделок безопасности, частью которых являются не только оружие, но и финансы, имеем стабильную финансовую ситуацию. Это очень важно», — сказал он.
С февраля 2022 года внешняя бюджетная поддержка Украины достигла более 100 миллиардов долларов. Из которых:
- 31,1 миллиарда долларов США в 2022 году;
- 42,5 миллиарда — в 2023 году;
- 27,2 миллиарда — в 2024 году.
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