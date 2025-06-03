Пекин обвинил США в нарушении тарифного перемирия — Finance.ua
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Пекин обвинил США в нарушении тарифного перемирия

Мир
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Пекин обвинил США в нарушении тарифного перемирия
Пекин обвинил США в нарушении тарифного перемирия
Власти КНР считают, что действия США, включая новые правила контроля экспорта чипов и угрозы аннулирования студенческих виз, нарушают достигнутые Вашингтоном и Пекином договоренности и наносят ущерб китайским интересам.
Об этом сообщает Associated Press.
«Соединенные Штаты в одностороннем порядке спровоцировали новые экономические и торговые разногласия, усилив неопределенность и нестабильность двусторонних экономических и торговых отношений», — цитирует агентство заявление китайского Минторга.
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«Эти действия серьезно противоречат консенсусу, достигнутому на встрече в Женеве в прошлом месяце», — объясняется в документе.
В Минторге КНР объяснили, что Китай выполнил свою часть соглашения, а США нарушили договоренности. В случае дальнейшего невыполнения обязательств власти Китая могут принять «решительные меры», подчеркивается в заявлении.
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Ранее сообщалось, что 2 апреля 2025 года администрация Трампа официально ввела «взаимные» пошлины, которые затронули около 185 стран. Минимальный размер тарифа составил 10% (в том числе и для Украины).
12 мая 2025 года США и Китай договорились снизить взаимные пошлины на импорт на 90 дней.
По материалам:
НВ
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