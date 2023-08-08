PayPal запускает собственный стейблкоин PYUSD — Finance.ua
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PayPal запускает собственный стейблкоин PYUSD

Криптовалюта
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PayPal запускает собственный стейблкоин PYUSD
PayPal запускает собственный стейблкоин PYUSD
Финансовая технологическая компания PayPal запускает собственный стейблкоин PayPal USD (PYUSD) для платежей и переводов, он выпускается Paxos Trust Co.
Об этом пишет Bloomberg.
Поначалу монета будет доступна только для клиентов PayPal в США.
Стейблкоин PYUSD полностью обеспечен депозитами в долларах США, краткосрочными казначейскими облигациями и аналогичными денежными эквивалентами. Он привязан к доллару и будет доступен клиентам PayPal в США.
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С помощью PYUSD главный исполнительный директор Дэн Шульман стремится укрепить доминирующее положение PayPal в области цифровых платежей, опираясь на технологию, обеспечивающую мгновенные и более дешевые переводы без центрального посредника.
«Согласно предположениям, со временем это станет частью общей платежной инфраструктуры», — сказал в интервью Шульман.
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PYUSD предназначен для обмена на доллары в любое время, а также может быть обменен на другие криптовалюты, доступные в сети PayPal. Его можно использовать для оплаты покупок, и в скором времени он будет доступен в популярном платежном приложении PayPal Venmo. Пользователи смогут отправлять свои токены между PayPal и кошельком Venmo.
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Монета также может быть перемещена в совместимые сторонние кошельки за пределами сети PayPal.
Сначала PayPal ожидает, что PYUSD будет использоваться в основном в секторах криптовалюты и web3, например, для торговли другими цифровыми токенами и внутриигровыми платежами, а затем постепенно получит распространение в таких отраслях, как денежные переводы и микроплатежи.

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
Forbes.ua
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