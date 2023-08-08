PayPal запускает собственный стейблкоин PYUSD — Finance.ua

PayPal запускает собственный стейблкоин PYUSD Сегодня 09:45 — Криптовалюта

PayPal запускает собственный стейблкоин PYUSD

Финансовая технологическая компания PayPal запускает собственный стейблкоин PayPal USD (PYUSD) для платежей и переводов, он выпускается Paxos Trust Co.

Об этом пишет Bloomberg.

Поначалу монета будет доступна только для клиентов PayPal в США.

Стейблкоин PYUSD полностью обеспечен депозитами в долларах США, краткосрочными казначейскими облигациями и аналогичными денежными эквивалентами. Он привязан к доллару и будет доступен клиентам PayPal в США.

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С помощью PYUSD главный исполнительный директор Дэн Шульман стремится укрепить доминирующее положение PayPal в области цифровых платежей, опираясь на технологию, обеспечивающую мгновенные и более дешевые переводы без центрального посредника.

«Согласно предположениям, со временем это станет частью общей платежной инфраструктуры», — сказал в интервью Шульман.

PYUSD предназначен для обмена на доллары в любое время, а также может быть обменен на другие криптовалюты , доступные в сети PayPal. Его можно использовать для оплаты покупок, и в скором времени он будет доступен в популярном платежном приложении PayPal Venmo. Пользователи смогут отправлять свои токены между PayPal и кошельком Venmo.

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Монета также может быть перемещена в совместимые сторонние кошельки за пределами сети PayPal.

Сначала PayPal ожидает, что PYUSD будет использоваться в основном в секторах криптовалюты и web3, например, для торговли другими цифровыми токенами и внутриигровыми платежами, а затем постепенно получит распространение в таких отраслях, как денежные переводы и микроплатежи.

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