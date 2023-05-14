Клиенты PayPal владеют криптовалютой почти на миллиард долларов: самые популярные монеты — Finance.ua

Клиенты PayPal владеют криптовалютой почти на миллиард долларов: самые популярные монеты
Электронная платежная система PayPal стала очень популярной среди владельцев криптовалюты. Клиенты из этой категории почти не достигли важного уровня.
Об этом сообщает Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Согласно последним данным от американского регулятора, клиенты PayPal приобрели криптовалюты на 943 миллиона долларов. Среди популярнейших цифровых монет Bitcoin и Ethereum.
На счетах PayPal хранят Bitcoin стоимостью в 499 миллионов долларов. Доля Ethereum — второй по популярности цифровой монеты в мире — составляет 362 миллиона долларов США.
Другие криптовалюты, которыми владеют клиенты компании PayPal, оценивают в 82 миллиона долларов. Интересно, что в конце 2022 года эти показатели остановились на следующих уровнях:
- общая сумма криптоактивов в PayPal составила 604 миллиона долларов;
- стоимость Bitcoin была оценена в 291 миллион долларов;
- еще 250 миллионов долларов приходится на Ethereum;
- доля других цифровых монет составляла 63 миллиона долларов.
Согласно официальной политике PayPal, криптовалюты клиентов компании не хранят непосредственно на своих кошельках. Для этого они обращаются к сторонним поставщикам необходимых услуг.
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