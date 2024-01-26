PayPal запускает функции на основе ИИ и оплату «в один клик» — Finance.ua

PayPal запускает функции на основе ИИ и оплату «в один клик» Сегодня 13:36 — Финтех и Карты

PayPal запускает функции на основе ИИ и оплату «в один клик»

Технологическая компания PayPal запускает продукты на основе искусственного интеллекта и функцию оплаты в один клик.

Об этом заявила компания, передает Reuters

Агентство отмечает, что это первое крупное объявление под руководством исполнительного директора Алекса Крисса, присоединившегося к PayPal в сентябре, и новые продукты являются еще одним примером того, как компании пытаются привлечь энтузиазм инвесторов к ИИ, который помог в этом месяце поднять фондовые рынки США до рекордных значений.

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Инвесторы надеются, что Крисс, бывший старший руководитель в программной компании Intuit, открывает новую вкладку, чтобы возродить акции PayPal, упавшие более чем на 22% с января 2023 года из-за маржи, не поразившей инвесторов.

Сам Крисс назвал 2024 год «переходным годом» для PayPal и пообещал увеличить доходы за пределы объема транзакций.

«Данные, которыми мы владеем, и наша способность фактически видеть, что люди покупают, и знать, на что торговцы пытаются ориентироваться, я считаю, что искусственный интеллект — это огромная возможность для нас», — сказал он в интервью Reuters.

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PayPal сообщила, что в этом году запустит платформу, использующую ИИ, чтобы позволить продавцам охватывать новых клиентов на основе их предыдущей истории покупок, используя данные о транзакциях продавцов на сумму примерно полтриллиона долларов, которые она обработала по всему миру.

Продавцы также смогут использовать отдельный инструмент на основе ИИ под названием «умные квитанции», чтобы рекомендовать персонализированные товары покупателям в своих электронных квитанциях вместе с вознаграждением за кешбэк.

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PayPal представляет функцию оплаты в один клик под названием Fastlane, которая во время раннего тестирования ускорила скорость оплаты почти на 40%, а также новые функции для бизнес-профилей Venmo, сообщила компания.

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Економічна Правда По материалам:

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