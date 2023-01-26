ПАСЕ определила, каким должен быть будущий механизм компенсации ущерба Украине — Finance.ua

ПАСЕ определила, каким должен быть будущий механизм компенсации ущерба Украине Сегодня 18:34 — Казна и Политика

ПАСЕ определила, каким должен быть будущий механизм компенсации ущерба Украине

Международный механизм компенсации ущерба, нанесенного Украине и ее гражданам в результате российской агрессии, должен быть создан многосторонним соглашением, открытым для всех государств-единомышленников и при поддержке ООН, Совета Европы, ЕС и других международных организаций.

Об этом говорится в резолюции «Правовые аспекты и аспекты прав человека в агрессии российской федерации против Украины», принятой Парламентской Ассамблеей Совета Европы.

В документе Ассамблея повторила призыв ко всем государствам-членам Совета Европы «создать международный механизм компенсации, включая международный реестр убытков, в сотрудничестве с украинскими властями».

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В этой связи указано на «превосходство Совета Европы благодаря опыту, приобретенному Европейским судом по правам человека и Комитетом министров в оценке и выполнении требований по справедливому возмещению за серьезные нарушения прав человека», а также отмечено, что «Организация должна играть ведущую роль в создании и управлении будущим механизмом».

Кроме того, ПАСЕ одобрила основные аспекты будущего механизма финансовой компенсации Украине ущерба, нанесенного российской агрессией. «Он (механизм компенсации. — Ред.) будет создан многосторонним договором или соглашением, открытым для всех государств-единомышленников, при поддержке Организации Объединенных Наций, Совета Европы, Европейского Союза и других международных организаций», — говорится в резолюции.

Согласно документу, первым шагом должно стать создание реестра убытков, который «зафиксирует доказательства и претензии по поводу ущерба, потерь или травм, причиненных всем физическим и юридическим лицам в Украине, а также государству Украина, вследствие нарушений международного права, вызванных агрессией российской федерации против Украины».

На более позднем этапе он должен включать международную компенсационную комиссию, уполномоченную рассматривать и принимать решения по претензиям, поданным и задокументированным в реестре, а также компенсационный фонд, из которого будут выплачиваться компенсации.

«Учредительный договор или соглашение будут регулировать такие вопросы как финансирование компенсационного фонда, принудительное выполнение компенсационных решений, а также то, как через такой механизм можно будет выполнять решения других международных органов и судов о возмещении и компенсации в связи с российской агрессией, например решение Европейского суда по правам человека», — говорится в резолюции.

При этом не была принята поправка, предложенная украинскими депутатами, которая предусматривала, что «пока россия добровольно не выплатит полную компенсацию, компенсационный фонд должен финансироваться в первую очередь за счет конфискации российских суверенных и частных активов».

В резолюции ПАСЕ также предложила Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций «поддержать и одобрить создание специального международного уголовного трибунала по преступлению агрессии против Украины и международному механизму компенсации за ущерб, убытки и потери, понесенные государством Украина, а также физическими и юридическими лицами в Украине в результате российской агрессии».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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