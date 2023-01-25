Ситуация обостряется: россия заявила о готовности «начать конфискацию» активов других стран — Finance.ua

Ситуация обостряется: россия заявила о готовности «начать конфискацию» активов других стран Сегодня 17:10

На фоне полномасштабного вторжения в Украину россия заявила о готовности предпринять «ответные шаги» в случае изъятия госсобственности агрессора за границей и передачи российских активов в пользу Украины.

Как заявил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации рф Андрей Клишас, страна-агрессор намерена запустить конфискацию иностранных активов для юридических лиц, сообщает российское РБК

Клишас также отметил, что возможностью конфискации собственности физических лиц станет решение суда, поскольку в Уголовном кодексе агрессора есть статьи, предусматривающие частичную конфискацию собственности.

Справка Finance.ua

по состоянию на 16 декабря 2022 г. Венгрия заморозила 870 миллионов евро российских активов;

по состоянию на 3 января 2023 г. страны ЕС и G7 заморозили более 300 млрд долларов российских активов;

Швейцария заблокировала около 7,5 млрд франков, принадлежащих россиянам, а также 15 объектов недвижимости. Однако Швейцария не готова конфисковать замороженные российские активы, на чем настаивают другие страны;

в ЕС выдвинули идею конфисковать эти активы для восстановления разрушенной инфраструктуры Украины. Европейская комиссия выдвинула идею о переводе замороженных активов в фонд, где ими можно было бы активно управлять для получения прибыли для финансирования восстановления Украины.

УНІАН По материалам:

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