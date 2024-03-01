Партнеры Украины в этом году выделили $1,2 млрд: кто крупнейший донор — Finance.ua

Партнеры Украины в этом году выделили $1,2 млрд: кто крупнейший донор Сегодня 09:01 — Казна и Политика

Партнеры Украины в этом году выделили $1,2 млрд: кто крупнейший донор

В первые два месяца 2024 года Министерство финансов привлекло $1,2 млрд грантов и льготного финансирования от международных партнеров.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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«В январе-феврале 2024 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило около $1,2 млрд внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на безвозвратных условиях, составили почти 75% из общего объема финансовой помощи», — говорится в сообщении.

Среди доноров:

Япония — $901 млн (льготное финансирование и гранты);

Норвегия — $295 млн (грант);

Испания — $3 млн (льготное финансирование).

Все средства за первые два месяца 2024 года поступили в госбюджет через проекты Всемирного банка.

Детальнее о помощи от каждой страны

Япония предоставила:

грант в сумме $465 млн в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине»;

льготный кредит в сумме $297 млн ​​через проект «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности»;

грант в сумме $89,8 млн через проект «Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины»;

грант в размере $49,4 млн через проект «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей».

Норвегия направила грантовое финансирование в размере $295 млн в рамках проекта Peace in Ukraine.

$3 млн кредитных средств под гарантию Испании были привлечены через проект «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (Heal Ukraine).

Куда направят средства

Международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета, в частности, обеспечение оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, сотрудников ГСЧС, пенсионные выплаты, гуманитарные нужды, а также обеспечение социальной защиты населения.

Какую помощь ожидает Украина в марте

Ожидается, что в марте 2024 года в Государственный бюджет Украины поступит финансовая помощь от Европейского Союза, Японии и Великобритании, а также от МВФ при успешном третьем пересмотре программы сотрудничества, которая должна быть утверждена Исполнительным советом Фонда.

Напомним, Совет Европейского Союза 28 февраля одобрил среднесрочный пересмотр бюджета до 2027 года, предусматривающий также учреждение механизма Ukraine Facility — четырехлетнего плана помощи на 50 миллиардов евро.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен говорила, что ЕС рассчитывает предоставить Украине первые средства в марте.

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