Парламент принял закон о волонтерстве среди учащихся — Finance.ua

Парламент принял закон о волонтерстве среди учащихся Сегодня 20:16 — Казна и Политика

Парламент принял закон о волонтерстве среди учащихся

Верховная Рада в среду, 8 января, приняла в целом законопроект № 11 159 о закреплении права волонтеров на признание компетентностей.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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За проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о содействии развитию волонтерства среди учащихся проголосовали 298 нардепов. Он стал первым законопроектом, который Верховная Рада приняла в 2025 году.

Согласно законопроекту, теперь волонтерство по специальности смогут засчитывать в практику. Кроме того, организации смогут выдавать документы, подтверждающие участие в волонтерской деятельности. А опыт волонтерства станет частью мотивационного письма для поступления в учебные заведения. Руководителей учебных заведений обяжут поддерживать волонтерские инициативы среди учащихся.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, его цель — адаптация законодательства Украины к праву Европейского Союза в части признания результатов волонтерской деятельности, развитие культуры социальной ответственности в обществе, особенно среди детей и молодежи, и увеличение части общества, охваченной волонтерством.

Проект закона предусматривает внесение изменений в ряд Законов Украины: «О полном общем среднем образовании», «О высшем образовании», «Об образовании» и «О волонтерской деятельности».

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