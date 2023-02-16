Парламент Норвегии согласовал многолетнюю программу поддержки Украины почти на 7 млрд евро — Finance.ua

Парламент Норвегии согласовал многолетнюю программу поддержки Украины почти на 7 млрд евро Сегодня 15:47 — Казна и Политика

Парламент Норвегии согласовал многолетнюю программу поддержки Украины почти на 7 млрд евро

Широкое большинство в Стортинге, парламенте Норвегии, достигло согласия по многолетней программе поддержки для Украины на 75 млрд норвежских крон — почти 7 млрд евро.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Норвегии.

Программу поддержки назвали именем лауреата Нобелевской премии мира Фритьофа Нансена, который в своей работе 100 лет назад приложил усилия для помощи в том числе Украине.

«Я очень доволен наличием такой широкой поддержки относительно этой программы для Украины, которая будет действовать в течение следующих пяти лет, то есть и при парламенте следующего созыва. Мы вместе осуждаем войну россии против Украины и поддерживаем легитимное право украинского народа защищаться», — заявил премьер Йонас Гар Стёре.

Ежегодные взносы в рамках программы будут составлять около 15 млрд крон (более 1,3 млрд. евро), помощь будет предоставляться на основе текущих потребностей Украины, оценку которых будут обновлять регулярно.

«В текущей фазе войны особенно важна поддержка оружием, чтобы Украина могла вернуть контроль над своей территорией. В 2023 году половина оказанной помощи будет в виде военной помощи», — детализировал Стере.

В дополнение к военной поддержке, средства будут направлены на гуманитарные нужды в Украине и соседних странах — в частности Молдове, на поддержку гражданской инфраструктуры и восстановление, «когда это станет возможно».

В течение 2023 года будет выделено выделить 7,5 млрд крон поддержки на военные нужды Украины и столько же — на гражданские. Поскольку в последующие годы ситуация может меняться, ежегодная пропорция помощи на гражданские и военные нужды будет определяться непосредственно перед следующим годом.

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Военная помощь будет включать предоставление оружия из вооружения норвежской армии и купленной через международные механизмы, оружия закупленного направления у производителей и обучения для украинских военных.

Отмечают, что Норвегия хочет обеспечить высокий уровень контроля и подотчетности, поэтому поддержка будет оказываться в основном через проверенные эффективные организации. Помощь на гражданские нужды будет предоставляться преимущественно в виде грантов.

«Тесная координация с украинскими властями и международными партнерами относительно целевого назначения помощи будет жизненно важной для того, чтобы средства использовались в соответствии с потребностями Украины. Эта поддержка должна усилить демократические институты, верховенство права и гражданское общество в Украине», — добавляют в коммюнике.

Кроме того, депутаты поддержали выделение еще 5 млрд крон для поддержки более бедных стран мира, экономически пострадавших из-за глобальных последствий войны рф против Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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