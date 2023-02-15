Япония дает $10 миллионов Украине: на что пойдут деньги — Finance.ua

Япония дает $10 миллионов Украине: на что пойдут деньги Сегодня 15:32 — Казна и Политика

Украина через ЮНЕСКО получит от Японии 10 млн дол. на реставрацию объектов культуры, психологическую помощь и поддержку журналистов.

Об этом в Facebook сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова.

По ее словам, правительство Японии выделило финансовую помощь на реализацию проекта «Поддержка Украины в сфере культуры и образования через ЮНЕСКО». Проект состоит из трёх компонентов.

Первый — это реагирование на чрезвычайные ситуации по объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО и культурным ценностям, оценка ущерба и защита.

"Бюджет — ориентировочно 4 млн долл. США. Ожидается, что средства будут направлены на продолжение реставрационных работ Киево-Печерской Лавры как части объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также восстановление исторического центра Чернигова, два собора которого внесены в предыдущий список ЮНЕСКО", — сообщила Джапарова.

Второй компонент проекта — ментальное здоровье и психологическая помощь.

«Бюджет — ориентировочно 3,4 млн долл. США. Проект направлен на уменьшение негативных последствий для психического здоровья школьников и оказание им психологической и психосоциальной поддержки», — пояснила замминистра.

Третий компонент — поддержка журналистов. Бюджет — ориентировочно 1 млн долл. Реализация проекта направлена на содействие безопасности журналистов в условиях войны.

УНІАН По материалам:

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