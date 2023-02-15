Япония дает $10 миллионов Украине: на что пойдут деньги — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Япония дает $10 миллионов Украине: на что пойдут деньги

Казна и Политика
75
Украина через ЮНЕСКО получит от Японии 10 млн дол. на реставрацию объектов культуры, психологическую помощь и поддержку журналистов.
Об этом в Facebook сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова.
По ее словам, правительство Японии выделило финансовую помощь на реализацию проекта «Поддержка Украины в сфере культуры и образования через ЮНЕСКО». Проект состоит из трёх компонентов.
Первый — это реагирование на чрезвычайные ситуации по объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО и культурным ценностям, оценка ущерба и защита.
"Бюджет — ориентировочно 4 млн долл. США. Ожидается, что средства будут направлены на продолжение реставрационных работ Киево-Печерской Лавры как части объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также восстановление исторического центра Чернигова, два собора которого внесены в предыдущий список ЮНЕСКО", — сообщила Джапарова.
Второй компонент проекта — ментальное здоровье и психологическая помощь.
«Бюджет — ориентировочно 3,4 млн долл. США. Проект направлен на уменьшение негативных последствий для психического здоровья школьников и оказание им психологической и психосоциальной поддержки», — пояснила замминистра.
Третий компонент — поддержка журналистов. Бюджет — ориентировочно 1 млн долл. Реализация проекта направлена на содействие безопасности журналистов в условиях войны.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.