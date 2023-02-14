США готовят новый пакет помощи Украине на $10 млрд — Finance.ua

США готовят новый пакет помощи Украине на $10 млрд Вчера 12:20 — Казна и Политика

США готовят новый пакет помощи Украине на $10 млрд, Фото: washingtonpost.com

Соединенные Штаты могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на следующей неделе.

При этом, как пишет The Washington Post, американские чиновники предупреждают о решающем моменте в войне против российских захватчиков.

По данным издания, администрация президента Джо Байдена также работает с Конгрессом над одобрением еще $10 млрд прямой бюджетной помощи Киеву и, как ожидается, объявит еще один крупный пакет военной помощи на следующей неделе, а также введение дополнительных санкций против кремля.

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По мере приближения годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину официальные лица США сообщили украинским лидерам, что они столкнулись с критическим моментом, чтобы изменить траекторию войны.

Чиновники в Белом доме говорят, что уже предоставленные Киеву пакеты помощи от Конгресса и союзников Америки — это «лучший шанс решительно изменить ход войны».

Напомним, Украина привлечет через Международный банк реконструкции и развития (МБРР) грант от США и других доноров более чем на 2,6 млрд долл. США, которые будут направлены на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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