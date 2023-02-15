В феврале Украина планирует привлечь от США, Всемирного банка и других доноров более $2 млрд — Шмыгаль — Finance.ua
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В феврале Украина планирует привлечь от США, Всемирного банка и других доноров более $2 млрд — Шмыгаль

Казна и Политика
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В феврале Украина планирует привлечь от США, Всемирного банка и других доноров более $2 млрд — Шмыгаль
В феврале Украина планирует привлечь от США, Всемирного банка и других доноров более $2 млрд — Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в феврале Украина планирует привлечь от США, Всемирного банка и других доноров более 2 млрд долларов.
«Хочу поблагодарить наших международных партнеров за постоянную финансовую помощь. В январе мы получили от Европейского Союза и США $4,2 млрд. В этом месяце планируем привлечь от Соединенных Штатов, Всемирного банка и других доноров еще более $2 млрд. Эти средства нужны нам на критически важные расходы: финансирование зарплат и пенсий, образование и медицина», — сказал Шмыгаль на заседании правительства.
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Также премьер сообщил, что в Варшаве началась дискуссия с миссией МВФ по поводу перспектив подготовки и пересмотра Мониторинговой программы.
«Это путь к новому этапу сотрудничества с Фондом. Рассчитываем на прогресс в переговорном процессе», — подытожил он.
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Напомним, Украина надеется, что Международный валютный фонд утвердит новую программу с Украиной уже во втором квартале 2023 года. Первый транш может достигать 5 млрд долларов.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что западные союзники Украины должны в 2023 году в целом предоставить 100 миллиардов евро военной и сопутствующей помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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