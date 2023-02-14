Міністр оборони Естонії: союзники планують 100 млрд євро допомоги Україні у 2023 році — Finance.ua

Міністр оборони Естонії: союзники планують 100 млрд євро допомоги Україні у 2023 році Сьогодні 12:44 — Казна та Політика

Міністр оборони Естонії: союзники планують 100 млрд євро допомоги Україні у 2023 році

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що західні союзники України мають у 2023 році загалом надати 100 мільярдів євро військової та супутньої допомоги.

Про це Певкур сказав перед зустріччю міністрів оборони НАТО у вівторок.

«Ми намагаємось допомогти Україні, виділивши спільно приблизно 100 мільярдів євро цього року. Це має бути нашою метою, бо зараз це число менше. Та коли брати частку Естонії, то це лише одна п’ята нашого ВВП, бо Естонія вже надала приблизно 400 мільйонів євро (військової допомоги), що становить 1,1% нашого ВВП», — зазначив міністр.

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«Якщо взяти всі країни Контактної групи з питань оборони України... наш спільний ВВП — близько 50 трильйонів, а може, навіть більше. І якщо взяти 1% цієї суми, це буде десь 500 мільярдів», — додав Певкур і сказав, що закликатиме колег на зустрічі збільшити військову допомогу Україні.

За словами очільника естонського Міноборони, він виступає за активніше впровадження спільних закупівель зброї на рівні Європейського Союзу.

«Хотілось би, аби ми перейшли до спільної закупівлі зброї. Ми б хотіли, аби ЄС спільно купив принаймні мільйон снарядів для України. Це дуже важливо для того, щоб підтримувати їхню боєздатність», — зазначив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда За матеріалами:

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