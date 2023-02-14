Міністр оборони Естонії: союзники планують 100 млрд євро допомоги Україні у 2023 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міністр оборони Естонії: союзники планують 100 млрд євро допомоги Україні у 2023 році

Казна та Політика
43
Міністр оборони Естонії: союзники планують 100 млрд євро допомоги Україні у 2023 році
Міністр оборони Естонії: союзники планують 100 млрд євро допомоги Україні у 2023 році
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що західні союзники України мають у 2023 році загалом надати 100 мільярдів євро військової та супутньої допомоги.
Про це Певкур сказав перед зустріччю міністрів оборони НАТО у вівторок.
«Ми намагаємось допомогти Україні, виділивши спільно приблизно 100 мільярдів євро цього року. Це має бути нашою метою, бо зараз це число менше. Та коли брати частку Естонії, то це лише одна п’ята нашого ВВП, бо Естонія вже надала приблизно 400 мільйонів євро (військової допомоги), що становить 1,1% нашого ВВП», — зазначив міністр.
Читайте також
«Якщо взяти всі країни Контактної групи з питань оборони України... наш спільний ВВП — близько 50 трильйонів, а може, навіть більше. І якщо взяти 1% цієї суми, це буде десь 500 мільярдів», — додав Певкур і сказав, що закликатиме колег на зустрічі збільшити військову допомогу Україні.
Місце для вашої реклами
За словами очільника естонського Міноборони, він виступає за активніше впровадження спільних закупівель зброї на рівні Європейського Союзу.
«Хотілось би, аби ми перейшли до спільної закупівлі зброї. Ми б хотіли, аби ЄС спільно купив принаймні мільйон снарядів для України. Це дуже важливо для того, щоб підтримувати їхню боєздатність», — зазначив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.