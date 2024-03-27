Парламент нарабатывает законопроекты в поддержку малого и среднего бизнеса — Finance.ua

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Парламент нарабатывает законопроекты в поддержку малого и среднего бизнеса

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Парламент нарабатывает законопроекты в поддержку малого и среднего бизнеса
Парламент нарабатывает законопроекты в поддержку малого и среднего бизнеса
Профильный комитет совместно с представителями бизнес-среды разрабатывают ряд законопроектов, которые упростят работу малого и среднего бизнеса.
Об этом в ходе Конгресса «Реформа системы публичных финансов — путь к восстановлению Украины» сообщил народный депутат от фракции «Слуга Народа», председатель Комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.
«Мы ориентируемся на то, чтобы в ближайшие несколько месяцев в законопроектном поле появились реальные документы, отражающие то, что мы вместе с бизнесом совместно наработали», — отметил Наталуха.
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Он добавил, что в настоящее время парламент нарабатывает законопроекты, касающиеся вопросов регистрации, упрощения ведения процедур, сокращения оснований для проведения проверок, а также налоговых преференций.
«Комитет работает над наполнением бюджета через разные механизмы. Мы полагаемся не на массовое увеличение налогов, а на создание новых механизмов и путей фискального обеспечения расходов, прежде всего оборонных», — констатировал глава профильного комитета.
Также, по его словам, в парламенте идет работа над тем, чтобы в Украину продолжала поступать международная финансовая помощь.

Справка Finance.ua:

  • недавно правительство подняло порог стоимости товаров, пересылаемых ФЛП и предприятиями за пределы Украины, до 1 тыс. евро. Эти изменения пригодятся тем отечественным производителям, которые торгуют за границу через собственный сайт или маркетплейс типа Etsy, Amazon, eBay или Shopify;
  • в феврале этого года президент Украины анонсировал масштабную экономическую платформу «Сделано в Украине», призванную стимулировать отечественное производство и потребление. Эта инициатива также должна дать толчок росту ВВП на 1%. Как это будет работать?
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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