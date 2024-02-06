Парламент готовится решать вопросы распределения налогов — Finance.ua

Парламент готовится решать вопросы распределения налогов Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Парламент готовится решать вопросы распределения налогов

В парламенте при решении вопроса администрирования местных налогов будут искать баланс их распределения, чтобы он был выгоден всем участникам процесса.

Об этом сообщает председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

По ее словам, вопрос администрирования местных налогов достаточно болезненный для большинства органов местного самоуправления, поскольку на сегодняшний день нет единства в этом вопросе: пригородные объединенные территориальные общины стремятся, чтобы налог на доходы физических лиц (НДФЛ) уплачивался по месту жительства субъекту хозяйственной деятельности, в то время как городские власти настаивают, чтобы уплата производилась по месту ее ведения.

Впрочем, поскольку сегодня нет технической возможности для администрирования НДФЛ по месту жительства — нет механизма регистрации физических лиц, в Парламенте склоняются к варианту уплаты по месту ведения хозяйственной деятельности.

«В целом, согласно опросу 315 представителей ОМС по всей Украине (кроме временно оккупированных территорий), 41% опрошенных считают возможным выполнение функций по администрированию местных налогов именно органами местного самоуправления. Невозможным такой вариант кажется только для 13% ОМС. Поэтому мы рассматриваем все возможности для перераспределения администрирования таким образом, чтобы это было выгодно всем. И я уверена, что в конце концов сможем найти ту правильную конструкцию, когда заниматься местными налогами будет выгодно и налоговой, и непосредственно ОМС, которые на сегодняшний день делают все возможное для увеличения местных бюджетов», — добавила она.

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Шуляк также отметила, что для поиска оптимального решения будут приобщаться все стейкхолдеры, профильные ассоциации и соответствующий комитет. Подходящим форматом для этого могут стать публичные консультации — инструмент, показавший свою эффективность при выявлении наиболее проблемных моментов реализации государственной программы компенсаций «єВідновлення» для поврежденного и уничтоженного в результате российской вооруженной агрессии жилья.

«Благодаря публичным консультациям мы не только выявили проблемы, но и совместно со всеми участниками этого процесса — получателями, исполнителями и экспертами, нашли способы их решения. Например, возможность подавать заявление на компенсацию всеми совладельцами, запуск этапа компенсации для тех украинцев, которые провели восстановление своих домов за собственные средства и т. д. Таким образом, как показал пример проведения публичных консультаций, этот инструмент можно и нужно использовать в сферах взаимоотношений между государством и гражданами, где есть противоречивые моменты», — подчеркнула Шуляк.

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По ее словам, ко второму чтению готов законопроект № 4254, который позволит привлекать инструмент публичных консультаций во всех сферах. Пока он не принят, лидерскую роль в проведении публичных консультаций принимают парламентские комитеты.

«Кейс „єВідновлення“ показал, что такие консультации — это не больно и не страшно, но при этом дают базу для принятия важных общественных решений и позволяют услышать и собрать все замечания и предложения. Более того, у публичных консультаций есть много форм, которые в мире успешно практикуются, поэтому в нынешнем году мы содержательно и пространно будем объяснять преимущества и возможности этого инструмента, чтобы законопроект № 4254 был рассмотрен как можно быстрее», — резюмировала нардеп.

Напомним, в мае прошлого года парламент принял инициированный фракцией «Слуга народа» законопроект № 7632, избавляющий от налоговой нагрузки людей, которые и так пострадали и не могут пользоваться и получать прибыль от имущества или земли.

Речь идет об изменениях в начислении налогов на поврежденную недвижимость, землю и недвижимость на оккупированных территориях.

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