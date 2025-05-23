Палата представителей США приняла законопроект Трампа о снижении налогов — Finance.ua

Палата представителей США приняла законопроект Трампа о снижении налогов Сегодня 10:19 — Мир

Палата представителей США приняла законопроект Трампа о снижении налогов

Палата представителей США с преимуществом в один голос (215 против 214) приняла законопроект президента Дональда Трампа, который уменьшает налоги, но сокращает социальные расходы и увеличивает государственный долг. Этот документ был одним из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Об этом пишет Reuters.

Все демократы и два республиканца проголосовали против, один республиканец воздержался, а еще один пропустил голосование. Спикер Палаты Майк Джонсон, имея большинство 220−212, внес последние изменения, чтобы удовлетворить разные фракции республиканцев.

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Законопроект предусматривает важные изменения для бизнеса: корпоративный налог снизят с 21% до 20%, а порог вычетов из налоговой базы для малого бизнеса США, связанных с коммерческой деятельностью и дивидендами, вырастет с 20% до 23%. Также вводится ускоренная амортизация инвестиций, которая уменьшает налоговую базу и для новых предприятий может достигать 100%. Однако обещанное Трампом снижение налога до 15% для промышленных компаний США так и не было реализовано.

Для граждан оставят действующие вычеты, а максимальная ставка налога на доходы физических лиц не превысит 37%. Наибольшие изменения касаются федеральных вычетов по налогам штатов и муниципалитетов (SALT): их предел подняли с $10 000 до $40 000 в год. Это дорого обойдется федеральному бюджету и стало предметом сложных переговоров Трампа и спикера Палаты представителей Майка Джонсона с конгрессменами из богатых штатов.

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В то же время Трамп выполнил обещания, не требующие больших затрат: отменил налоги на чаевые и сверхурочную работу, а также увеличил вычет для автокредитов и пожилых людей.

Дополнительно законопроект включает $175 млрд на усиление безопасности границ, в том числе строительство пограничных заграждений и наем новых работников, а также отмену системы «зеленых» кредитов.

По оценкам Конгрессионного бюджетного офиса, он прибавит $3,8 трлн в федеральный долг США, который уже составляет $36,2 трлн.

«Это, возможно, самый важный закон в истории нашей страны!» — написал Трамп в соцсетях.

Законопроект, который Трамп назвал «великим и прекрасным», теперь рассмотрит Сенат, контролируемый республиканцами, где его, вероятно, еще будут дорабатывать.

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