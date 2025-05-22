Действия Трампа привели к массовому оттоку кадров из государственного сектора — WP — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Действия Трампа привели к массовому оттоку кадров из государственного сектора — WP

Мир
36
Действия Трампа привели к массовому оттоку кадров из государственного сектора — WP
Действия Трампа привели к массовому оттоку кадров из государственного сектора — WP
Администрация президента Дональда Трампа инициировала масштабную реструктуризацию федерального правительства, что привело к беспрецедентному оттоку опытных специалистов из государственных учреждений США.
Об этом сообщает The Washington Post.
Читайте также
Как рассказали в издании, тысячи служащих покидают свои должности из-за предложений досрочного выхода на пенсию, добровольного увольнения и страха перед массовыми сокращениями.
Эти меры координируются Департаментом правительственной эффективности (DOGE), возглавляемым миллиардером Илоном Маском. DOGE активно внедряет политику сокращения расходов, что предусматривает ликвидацию целых отделов и массовые увольнения, особенно среди работников с большим опытом.
Читайте также
В январе более 75 тысяч служащих согласились на досрочное увольнение с выплатой до сентября. Новая волна увольнений, которая продолжается весной, может охватить сотни тысяч работников, особенно старших по возрасту и с продолжительным стажем.
Согласно сообщению, среди пострадавших учреждений — национальные институты здоровья, Федеральное авиационное управление, Национальное управление безопасности дорожного движения, Министерство транспорта, Министерство жилищного строительства и городского развития и Министерство финансов, где уже уволены сотни высококвалифицированных специалистов.
По материалам:
Букви
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems