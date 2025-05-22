Действия Трампа привели к массовому оттоку кадров из государственного сектора — WP Сегодня 18:30 — Мир

Действия Трампа привели к массовому оттоку кадров из государственного сектора — WP

Администрация президента Дональда Трампа инициировала масштабную реструктуризацию федерального правительства, что привело к беспрецедентному оттоку опытных специалистов из государственных учреждений США.

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Как рассказали в издании, тысячи служащих покидают свои должности из-за предложений досрочного выхода на пенсию, добровольного увольнения и страха перед массовыми сокращениями.

Эти меры координируются Департаментом правительственной эффективности (DOGE), возглавляемым миллиардером Илоном Маском. DOGE активно внедряет политику сокращения расходов, что предусматривает ликвидацию целых отделов и массовые увольнения, особенно среди работников с большим опытом.

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В январе более 75 тысяч служащих согласились на досрочное увольнение с выплатой до сентября. Новая волна увольнений, которая продолжается весной, может охватить сотни тысяч работников, особенно старших по возрасту и с продолжительным стажем.

Согласно сообщению, среди пострадавших учреждений — национальные институты здоровья, Федеральное авиационное управление, Национальное управление безопасности дорожного движения, Министерство транспорта, Министерство жилищного строительства и городского развития и Министерство финансов, где уже уволены сотни высококвалифицированных специалистов.

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