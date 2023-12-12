Палата представителей США одобрила запрет на импорт российского урана — Finance.ua

Палата представителей США одобрила запрет на импорт российского урана Сегодня 11:30 — Энергетика

Палата представителей США одобрила запрет на импорт российского урана

Палата представителей США приняла закон о запрете импорта урана из россии для атомных электростанций.

Об этом сообщает The Hill

Следовательно, импорт в США российского низкообогащенного урана, используемого в ядерном топливе, будет запрещен. Запрет вступит в силу через 90 дней, когда законопроект станет законом.

В то же время, он позволяет отменить принятый запрет в случае, если не будет других источников урана для поддержки работы ядерных реакторов, говорится в материале.

Большинство урана, питающего американские электростанции, импортируется, и около 12% этого импорта в 2022 году поступило из россии, свидетельствуют данные Управления энергетической информации США.

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Напомним, 19 ноября Словакия выступила против включения ядерного топлива для АЭС в 12-й пакет антироссийских санкций ЕС. В качестве причины страна назвала недостаточный уровень трансформации атомных электростанций для того, чтобы работать на альтернативном топливе.

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Укрінформ По материалам:

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