Пациенты Neuralink, которым вживили чипы в мозг, уже выполняют команды силой мысли — Finance.ua
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Пациенты Neuralink, которым вживили чипы в мозг, уже выполняют команды силой мысли

Технологии&Авто
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Пациенты Neuralink, которым вживили чипы в мозг, уже выполняют команды силой мысли
Пациенты Neuralink, которым вживили чипы в мозг, уже выполняют команды силой мысли
Семь пациентов, которым вживили мозговые чипы компании Илона Маска Neuralink, уже могут управлять компьютерами, проектировать 3D-детали и даже продолжать работать, несмотря на тяжелый паралич.
Об этом сообщает Quartz.
В статье отмечается, что четвертый пациент Neuralink стал первым человеком с мозговым имплантом, который нашел работу. Он работает дома техником-геодезистом, используя программное обеспечение для компьютерного проектирования.
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А первый пациент, 31-летний мужчина, парализованный от плеч вниз, сначала использовал имплант только для игр. Но теперь он вышел за рамки развлечений — сосредоточился на электронной почте, редактировании сайтов, исследованиях, банковских операциях и других ежедневных делах, фактически восстанавливая свою самостоятельность с помощью цифровых технологий.
Издание Quartz указывает, что на начальных стадиях развития рынка он будет сфокусирован на помощи людям с серьезными нарушениями подвижности. Но последствия этой технологии, вероятно, выйдут далеко за пределы этой группы. В ближайшем будущем специалисты считают, что эта технология станет доступна почти для каждого человека. Таким образом мозговые импланты готовятся бросить вызов базовым представлениям о возможностях человека и заставить общество задуматься над вопросами когнитивного совершенствования.
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Несмотря на то, что Neuralink привлекает наибольшее внимание — благодаря промоциональным способностям Маска и недавнему раунду финансирования на $650 миллионов — компания далеко не единственная в этой области. Она сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны нескольких соперников, каждый из которых выбирает собственный технологический подход, что может определить, кто первым выйдет на рынок.
Издание отмечает, что компания Paradromics в прошлом месяце провела первое имплантирование собственного чипа, который имеет 1600 электродов по сравнению с 1024 у Neuralink. А компания Synchron имплантировала 10 людям чип без открытия черепа, вводя электроды через кровеносные сосуды. Кроме этого, Джефф Безос и Билл Гейтс помогут Synchron подключать свои чипы к устройствам Apple.
По материалам:
Діло
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