Intel обновит линейку Arrow Lake с фокусом на искусственный интеллект — Finance.ua

Intel обновит линейку Arrow Lake с фокусом на искусственный интеллект
Intel планирует представить обновленную серию процессоров Arrow Lake в конце 2025 года, основной упор в которых будет сделан на развитие возможностей искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Wccftech.
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Модели Arrow Lake-S получат новый нейронный процессор NPU4, уже применяемый в серии Lunar Lake Core Ultra 200V. Это позволит добиться производительности до 48 TOPS, что позволит новым чипам отвечать требованиям Microsoft для сертификации Copilot+.
Ожидается, что кроме повышенной AI-производительности процессоры будут иметь незначительное увеличение тактовых частот, однако существенных изменений в других аспектах архитектуры не прогнозируется. Это связано с тем, что Intel уже готовит полностью новую линейку Nova Lake, релиз которой намечен на 2026 год.
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