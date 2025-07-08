Intel обновит линейку Arrow Lake с фокусом на искусственный интеллект — Finance.ua

Intel обновит линейку Arrow Lake с фокусом на искусственный интеллект Сегодня 22:29 — Технологии&Авто

Intel обновит линейку Arrow Lake с фокусом на искусственный интеллект

Intel планирует представить обновленную серию процессоров Arrow Lake в конце 2025 года, основной упор в которых будет сделан на развитие возможностей искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Wccftech.

Модели Arrow Lake-S получат новый нейронный процессор NPU4, уже применяемый в серии Lunar Lake Core Ultra 200V. Это позволит добиться производительности до 48 TOPS, что позволит новым чипам отвечать требованиям Microsoft для сертификации Copilot+.

Ожидается, что кроме повышенной AI-производительности процессоры будут иметь незначительное увеличение тактовых частот, однако существенных изменений в других аспектах архитектуры не прогнозируется. Это связано с тем, что Intel уже готовит полностью новую линейку Nova Lake, релиз которой намечен на 2026 год.

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