Регулятор Дубая одобрил запуск токенизированного фонда денежного рынка — Finance.ua

Регулятор Дубая одобрил запуск токенизированного фонда денежного рынка Сегодня 02:34 — Технологии&Авто

Регулятор Дубая одобрил запуск токенизированного фонда денежного рынка

Дубайский орган финансовых услуг (DFSA) одобрил запуск токенизированного фонда денежного рынка — QCD Money Market Fund (QCDT).

Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на Qatar National Bank (QNB) и DMZ Finance, отвечающие за реализацию проекта.

В заявлении говорится, что QCDT создан для токенизации традиционных активов, в частности, государственных облигаций США. Кроме того, его планируют использовать в различных институциональных сценариях: в качестве обеспечения для банков, поддержки стейблкоинов, резервов бирж и платежной Web3-инфраструктуры.

Qatar National Bank отвечает за инвестиционную стратегию фонда, а DMZ Finance — за техническую реализацию цифровой архитектуры. По словам соучредителя DMZ Finance Натана Ма, цель компании — объединить традиционные финансовые рынки с экосистемой цифровых активов.

В организациях отметили, что одобрение регулятора не только подчеркивает роль Дубая как центра цифрового финансирования, но и демонстрирует готовность региона внедрить токенизированные реальные активы (RWA).

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