Регулятор Дубая одобрил запуск токенизированного фонда денежного рынка — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Регулятор Дубая одобрил запуск токенизированного фонда денежного рынка

Технологии&Авто
14
Регулятор Дубая одобрил запуск токенизированного фонда денежного рынка
Регулятор Дубая одобрил запуск токенизированного фонда денежного рынка
Дубайский орган финансовых услуг (DFSA) одобрил запуск токенизированного фонда денежного рынка — QCD Money Market Fund (QCDT).
Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на Qatar National Bank (QNB) и DMZ Finance, отвечающие за реализацию проекта.
В заявлении говорится, что QCDT создан для токенизации традиционных активов, в частности, государственных облигаций США. Кроме того, его планируют использовать в различных институциональных сценариях: в качестве обеспечения для банков, поддержки стейблкоинов, резервов бирж и платежной Web3-инфраструктуры.
Читайте также
Qatar National Bank отвечает за инвестиционную стратегию фонда, а DMZ Finance — за техническую реализацию цифровой архитектуры. По словам соучредителя DMZ Finance Натана Ма, цель компании — объединить традиционные финансовые рынки с экосистемой цифровых активов.
В организациях отметили, что одобрение регулятора не только подчеркивает роль Дубая как центра цифрового финансирования, но и демонстрирует готовность региона внедрить токенизированные реальные активы (RWA).
По материалам:
incrypted
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems