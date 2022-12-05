Отсрочка выхода на пенсию увеличивает выплаты: как это работает — Finance.ua
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Отсрочка выхода на пенсию увеличивает выплаты: как это работает

Личные финансы
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Отсрочка выхода на пенсию увеличивает выплаты: как это работает
Отсрочка выхода на пенсию увеличивает выплаты: как это работает
Право на пенсию на Украине наступает в 60 лет при наличии необходимого стажа. Однако выходить на пенсию при достижении такого возраста не обязательно. Отсрочка пенсии влияет на ее размер, увеличивая такие выплаты.
Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, при отсрочке пенсии ее размер увеличивается на:
  • на 0,5% — за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;
  • на 0,75% — за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию более чем на 60 месяцев.
То есть в первом случае за год отсрочки пенсия увеличится на 6%, за два года — на 12%, на шесть лет — на 54%.
Для увеличения пенсии учитываются только полные месяцы работы.
О желании назначить пенсию позже человек должен сообщить об этом до достижения пенсионного возраста, иначе пенсию могут назначить автоматически (при оцифровке бумажной трудовой книжки).

Справка Finance.ua:

  • с 1 декабря 2022 года вторично в течение года растет размер прожиточного минимума. Это основание для пересчета размеров минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхурочный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, зависящих от прожиточного минимума. Подробнее о пересчете рассказывали по ссылке;
  • Если из-за полномасштабного вторжения россии вы потеряли работу и вам не хватило несколько месяцев страхового стажа до выхода на пенсию, есть несколько вариантов выхода из ситуации.
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По материалам:
Finance.ua
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