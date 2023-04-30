Отопительный сезон в Евросоюзе: как страны сократили потребление газа — Finance.ua

Отопительный сезон в Евросоюзе: как страны сократили потребление газа Сегодня 11:48 — Энергетика

Отопительный сезон в Евросоюзе: как страны сократили потребление газа

Европа, вопреки страшилкам кремлевской пропаганды, не «замерзла» без российского газа этой зимой. Напротив, страны Евросоюза перевыполнили свой план по экономии потребления, сократив его почти на 18% вместо 15%. А политическую договоренность об уменьшении уровня потребления продлили еще на год.

Об этом пишет «Слово и дело».

Активнее других стран сокращала потребление газа Финляндия. В сентябре страна снизила потребление на 57,2% по сравнению с прошлым периодом, в октябре — на 52,9%, в ноябре — на 29,8%, в декабре — на 65%, в январе — на 39,1%; феврале — на 7,3%.

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Также активно снижали зависимость от газа страны Балтии. Так, Латвия в сентябре снизила уровень потребления на 43,7%, в октябре — на 65,4%, в ноябре — на 9,7%, в декабре — на 15,9%, в январе — на 24%. Но в феврале уровень потребления в стране вырос на 11,2% по сравнению с предыдущим отопительным сезоном.

Литва в период с сентября по январь (за февраль данных нет) сокращалась уровень потребления на 23%, 43,7%, 30,1%, 8,5% и 35,7%.

В Эстонии в сентябре потребление снизилось на 39,1%, в октябре — на 39,5%, в ноябре — на 31,5%, в декабре — на 40,9%, в январе — на 35,9%, данных за февраль тоже нет.

Швеция в начале осени снизила потребление голубого топлива на 41,3%, в октябре — на 39,4%, в ноябре — на 48%, в декабре — на 28,9%, в январе — на 24,3%, в феврале — на 16,5%.

Некоторые страны Евросоюза в сентябре увеличили потребление газа, но во время отопительного сезона стали экономить — Австрия, Бельгия, Германия, Венгрия, Франция.

Единственной страной, увеличивавшей потребление газа, является Мальта. В сентябре в стране было потреблено на 12% больше газа, в октябре было снижение на 5,6%, в ноябре снова рост на 41,6%, в декабре — рост на 33,6%, в январе — рост на 24,6% % %, в феврале — рост на 12,8%.

Инфографика: «Слово и дело»

Слово і Діло По материалам:

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