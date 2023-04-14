В Украине официально завершен отопительный сезон — Finance.ua

В Украине официально завершен отопительный сезон Сегодня 10:01 — Казна и Политика

В Украине официально завершен отопительный сезон

В Украине официально завершен отопительный сезон 2022/2023 годов.

Об этом сообщил глава Группы Нафтогаз, председатель Штаба по подготовке к отопительному периоду 2022/23 гг. Алексей Чернышев.

Чернышев подчеркнул, что Группа Нафтогаз уже начала подготовку к следующему отопительному сезону 2023/2024 годов.

«Как бы враг ни пытался оставить украинцев без света и тепла, все вместе мы не позволили ему это сделать. Уверен, что полученный за прошлый год опыт поможет нам достойно пройти и следующую зиму», — добавил глава Группы Нафтогаз.

Напомним, что одним из приоритетов для НАК является увеличение собственной добычи газа, поскольку от этого направления зависит энергетическая устойчивость Украины на протяжении всех последующих лет.

Справка Finance.ua:

в апреле заканчивается отопительный сезон, и с 1 мая по 30 сентября в Украине будут рассчитаны субсидии на неотопительный период;

жилищные субсидии и льготы на неотопительный сезон с мая будут переназначены для подавляющего большинства получателей, получавших жилищную субсидию в отопительном периоде, автоматически, на основании имеющейся в Пенсионном фонде Украины информации при условии, что не изменились данные об их имущественном состоянии или составе семьи;

если же такие изменения произошли, получатели субсидии должны предоставлять информацию в орган Фонда в течение 30 дней.

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