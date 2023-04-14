В Украине официально завершен отопительный сезон — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине официально завершен отопительный сезон

Казна и Политика
33
В Украине официально завершен отопительный сезон
В Украине официально завершен отопительный сезон
В Украине официально завершен отопительный сезон 2022/2023 годов.
Об этом сообщил глава Группы Нафтогаз, председатель Штаба по подготовке к отопительному периоду 2022/23 гг. Алексей Чернышев.
Чернышев подчеркнул, что Группа Нафтогаз уже начала подготовку к следующему отопительному сезону 2023/2024 годов.
«Как бы враг ни пытался оставить украинцев без света и тепла, все вместе мы не позволили ему это сделать. Уверен, что полученный за прошлый год опыт поможет нам достойно пройти и следующую зиму», — добавил глава Группы Нафтогаз.
Напомним, что одним из приоритетов для НАК является увеличение собственной добычи газа, поскольку от этого направления зависит энергетическая устойчивость Украины на протяжении всех последующих лет.

Справка Finance.ua:

  • в апреле заканчивается отопительный сезон, и с 1 мая по 30 сентября в Украине будут рассчитаны субсидии на неотопительный период;
  • жилищные субсидии и льготы на неотопительный сезон с мая будут переназначены для подавляющего большинства получателей, получавших жилищную субсидию в отопительном периоде, автоматически, на основании имеющейся в Пенсионном фонде Украины информации при условии, что не изменились данные об их имущественном состоянии или составе семьи;
  • если же такие изменения произошли, получатели субсидии должны предоставлять информацию в орган Фонда в течение 30 дней.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.