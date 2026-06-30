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Отключение света: какие графики будут действовать

Энергетика
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Отключение света: какие графики будут действовать
Отключение света: какие графики будут действовать
Как сообщает Укрнэнерго, потребление электроэнергии растет, непогода обесточила около 600 населенных пунктов в восьми областях .
Из-за сложной ситуации в энергосистеме — с 17:00 до 22:00 вынуждены будут применяться меры ограничения потребления.
В результате вражеских обстрелов — на утро есть обесточивание в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Там, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее запитать всех абонентов.

Потребление электроэнергии

Сегодня, 30 июня, по состоянию на 09:30, оно было на 1,2% выше, чем в это же время в предыдущий день — в понедельник.
Причина изменений — жаркая погода на всей территории Украины, что ведет к массовому использованию кондиционеров.
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Вчера, 29 июня, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 7,9% выше максимума предыдущего рабочего дня — в пятницу, 26 июня. Причина — значительное повышение температуры воздуха во всех регионах Украины.
Из-за обусловленного жарой роста уровня энергопотребления — сегодня во всех регионах Украины в период с 17:00 до 22:00 будут вынуждены применяться меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1 очереди).
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График вероятных отключений по своему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго вашего региона. Напоминаем промышленным потребителям и бизнесу о возможности осуществления направленного импорта в объеме более 60% от собственного потребления.
Это обезопасит вас от применения почасовых отключений и в то же время существенно поможет энергосистеме. Пожалуйста, перенесите использование мощных электроприборов на дневное время — с 10:00 до 15:00. Потребляйте электроэнергию максимально экономно в вечерние часы — с 16:00 до 23:00.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
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