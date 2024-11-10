Отель на Кипре предлагает бесплатное проживание: какие условия — Finance.ua

Отель на Кипре предлагает бесплатное проживание: какие условия
Пятизвездочный курорт City of Dreams на Кипре предложил уникальную акцию для туристов: бесплатное проживание за каждый пасмурный день. Если во время отдыха гостей застало ненастье, они получают право на бесплатное проживание в будущем.
Об этом пишет Euronews.
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Кипр — одна из самых солнечных стран в Европе. Фактически солнечная погода там примерно 340 дней в году. Так что это кажется беспроигрышным вариантом для тех, кто желает поехать туда зимой.
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Но в случае аномальной зимы пятизвездочный курорт City of Dreams предлагает гостям бесплатное проживание в будущем за каждый день, когда не будет солнечной погоды.
То есть гости будут иметь право на одну бесплатную ночь за каждый пасмурный день.
«На Кипре почти каждый день светит солнце, но чтобы успокоить наших гостей, мы пригласим их вернуться (за наш счет), если они не получат солнца, пока будут здесь», — сказал Грант Джонсон, старший вице-президент и генеральный менеджер по недвижимости.
Бесплатное проживание необходимо использовать в течение 6 месяцев с даты последней поездки.
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