Отель на Кипре предлагает бесплатное проживание: какие условия — Finance.ua

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Отель на Кипре предлагает бесплатное проживание: какие условия

Мир
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Отель на Кипре предлагает бесплатное проживание: какие условия
Отель на Кипре предлагает бесплатное проживание: какие условия, Фото: Booking.com
Пятизвездочный курорт City of Dreams на Кипре предложил уникальную акцию для туристов: бесплатное проживание за каждый пасмурный день. Если во время отдыха гостей застало ненастье, они получают право на бесплатное проживание в будущем.
Об этом пишет Euronews.
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Кипр — одна из самых солнечных стран в Европе. Фактически солнечная погода там примерно 340 дней в году. Так что это кажется беспроигрышным вариантом для тех, кто желает поехать туда зимой.

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Но в случае аномальной зимы пятизвездочный курорт City of Dreams предлагает гостям бесплатное проживание в будущем за каждый день, когда не будет солнечной погоды.
То есть гости будут иметь право на одну бесплатную ночь за каждый пасмурный день.
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«На Кипре почти каждый день светит солнце, но чтобы успокоить наших гостей, мы пригласим их вернуться (за наш счет), если они не получат солнца, пока будут здесь», — сказал Грант Джонсон, старший вице-президент и генеральный менеджер по недвижимости.
Бесплатное проживание необходимо использовать в течение 6 месяцев с даты последней поездки.
По материалам:
Телеканал 24
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