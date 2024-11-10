Отель на Кипре предлагает бесплатное проживание: какие условия — Finance.ua

Отель на Кипре предлагает бесплатное проживание: какие условия Сегодня 04:19 — Мир

Отель на Кипре предлагает бесплатное проживание: какие условия, Фото: Booking.com

Пятизвездочный курорт City of Dreams на Кипре предложил уникальную акцию для туристов: бесплатное проживание за каждый пасмурный день. Если во время отдыха гостей застало ненастье, они получают право на бесплатное проживание в будущем.

Об этом пишет Euronews

Кипр — одна из самых солнечных стран в Европе. Фактически солнечная погода там примерно 340 дней в году. Так что это кажется беспроигрышным вариантом для тех, кто желает поехать туда зимой.

Но в случае аномальной зимы пятизвездочный курорт City of Dreams предлагает гостям бесплатное проживание в будущем за каждый день, когда не будет солнечной погоды.

То есть гости будут иметь право на одну бесплатную ночь за каждый пасмурный день.

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«На Кипре почти каждый день светит солнце, но чтобы успокоить наших гостей, мы пригласим их вернуться (за наш счет), если они не получат солнца, пока будут здесь», — сказал Грант Джонсон, старший вице-президент и генеральный менеджер по недвижимости.

Бесплатное проживание необходимо использовать в течение 6 месяцев с даты последней поездки.

Телеканал 24 По материалам:

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