От трудоголиков до революционеров: кто они — самые мощные инвесторы мира Сегодня 17:29 — Фондовый рынок

От трудоголиков до революционеров: кто они — самые мощные инвесторы мира

Инвестиции — это хорошо известный инструмент для создания капитала. За годы существования этой сферы возникли разные направления и стили. Кроме того, индустрия стала более профессиональной, а также появились настоящие титаны на этом рынке, пишет DSP Mutual Fund

Несколько известных инвесторов внесли вклад в развитие инвестиций как профессии.

Уоррен Баффет

Один из самых известных инвесторов всех времен Уоррен Баффет развивает философию своего коллеги. Речь идет о Бенджамине Грэме, который написал фундаментально важную книгу — «Разумный инвестор». Благодаря своему фонду Berkshire Hathaway Баффет построил большое сообщество постоянных инвесторов.

Уоррен Баффет отмечает, что инвестиции — это инструмент на длительный период. Также он добавил, что инвестировать нужно только со скидкой к справедливой стоимости актива. Миллиардер придерживается еще и других принципов работы:

не инвестировать в компании, которые работают в непонятных секторах или сильно зависят от сырьевых товаров (газ, нефть);

здоровая доходность дивидендов;

инвестировать в компании без долгов или с низким уровнем долга;

компании должны иметь стабильную и/или возрастающую рентабельность на рынке, что свидетельствует о том, что они способны генерировать наличные деньги и финансировать в собственный рост.

Баффет владеет капиталом в размере 98,8 миллиарда долларов, согласно Forbes

Джордж Сорос

Сорос — это один из самых известных инвесторов на краткосрочной дистанции в современном мире.

Он создал свой капитал благодаря агрессивным ставкам на иностранные валюты, сырье и активы, основываясь на его макроэкономических прогнозах. К примеру, в 1992 году Сорос сделал ставку на падение британского фунта. Сейчас его состояние издание Forbes оценивает в 6,7 миллиарда долларов.

Билл Гросс

Это основатель компании Pacific Investment Management Company и филантроп. Его фирму называют крупнейшим облигационным фондом в мире. Гросс известен как работник казино Лас-Вегаса с двумя университетскими дипломами, который говорит, что получил большинство своих навыков инвестирования за столом в блэкджек:

никогда не занимай слишком много;

никогда не рискуй слишком большим капиталом.

В 2011 году он предостерег от инвестирования в казначейские облигации США в то время, когда доходы были под угрозой из-за инфляции.

На сегодняшний день его капитал Forbes оценивает в 1,6 миллиарда долларов.

Питер Линч

В прошлом руководил инвестиционным фондом Fidelity Magellan Fund. При его руководстве доход стабильно достигал отметки выше среднего и вырос с 20 миллионов долларов до 14 миллиардов долларов. Линч является активным сторонником подхода «никогда не отключаться».

Он круглосуточно работал, исследуя рынок и общаясь с компаниями. Кроме того, Питер Линч во время инвестирования предпочитает фундаментальный подход. Основные его принципы:

инвестировать в то, что хорошо знаете;

важность хорошего менеджмента компании;

не нужно пытаться предусмотреть макроэкономические индикаторы, например, базовую ставку;

руководствоваться здравым смыслом, оценивая основные принципы компании (можете ли вы описать, чем занимается компания, и почему вы инвестируете).

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.