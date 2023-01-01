От трудоголиков до революционеров: кто они — самые мощные инвесторы мира — Finance.ua
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От трудоголиков до революционеров: кто они — самые мощные инвесторы мира

Фондовый рынок
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От трудоголиков до революционеров: кто они — самые мощные инвесторы мира
От трудоголиков до революционеров: кто они — самые мощные инвесторы мира
Инвестиции — это хорошо известный инструмент для создания капитала. За годы существования этой сферы возникли разные направления и стили. Кроме того, индустрия стала более профессиональной, а также появились настоящие титаны на этом рынке, пишет DSP Mutual Fund.
Несколько известных инвесторов внесли вклад в развитие инвестиций как профессии.

Уоррен Баффет

Один из самых известных инвесторов всех времен Уоррен Баффет развивает философию своего коллеги. Речь идет о Бенджамине Грэме, который написал фундаментально важную книгу — «Разумный инвестор». Благодаря своему фонду Berkshire Hathaway Баффет построил большое сообщество постоянных инвесторов.
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Уоррен Баффет отмечает, что инвестиции — это инструмент на длительный период. Также он добавил, что инвестировать нужно только со скидкой к справедливой стоимости актива. Миллиардер придерживается еще и других принципов работы:
  • не инвестировать в компании, которые работают в непонятных секторах или сильно зависят от сырьевых товаров (газ, нефть);
  • здоровая доходность дивидендов;
  • инвестировать в компании без долгов или с низким уровнем долга;
  • компании должны иметь стабильную и/или возрастающую рентабельность на рынке, что свидетельствует о том, что они способны генерировать наличные деньги и финансировать в собственный рост.
Баффет владеет капиталом в размере 98,8 миллиарда долларов, согласно Forbes.

Джордж Сорос

Сорос — это один из самых известных инвесторов на краткосрочной дистанции в современном мире.
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Он создал свой капитал благодаря агрессивным ставкам на иностранные валюты, сырье и активы, основываясь на его макроэкономических прогнозах. К примеру, в 1992 году Сорос сделал ставку на падение британского фунта. Сейчас его состояние издание Forbes оценивает в 6,7 миллиарда долларов.

Билл Гросс

Это основатель компании Pacific Investment Management Company и филантроп. Его фирму называют крупнейшим облигационным фондом в мире. Гросс известен как работник казино Лас-Вегаса с двумя университетскими дипломами, который говорит, что получил большинство своих навыков инвестирования за столом в блэкджек:
  • никогда не занимай слишком много;
  • никогда не рискуй слишком большим капиталом.
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В 2011 году он предостерег от инвестирования в казначейские облигации США в то время, когда доходы были под угрозой из-за инфляции.
На сегодняшний день его капитал Forbes оценивает в 1,6 миллиарда долларов.

Питер Линч

В прошлом руководил инвестиционным фондом Fidelity Magellan Fund. При его руководстве доход стабильно достигал отметки выше среднего и вырос с 20 миллионов долларов до 14 миллиардов долларов. Линч является активным сторонником подхода «никогда не отключаться».
Он круглосуточно работал, исследуя рынок и общаясь с компаниями. Кроме того, Питер Линч во время инвестирования предпочитает фундаментальный подход. Основные его принципы:
  • инвестировать в то, что хорошо знаете;
  • важность хорошего менеджмента компании;
  • не нужно пытаться предусмотреть макроэкономические индикаторы, например, базовую ставку;
  • руководствоваться здравым смыслом, оценивая основные принципы компании (можете ли вы описать, чем занимается компания, и почему вы инвестируете).

Во что инвестировать: кейсы и советы от экспертов конференции «Жить на проценты»

По материалам:
Телеканал 24
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