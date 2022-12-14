Ошибки начинающего инвестора, и как не потерять все во время кризиса: советы эксперта — Finance.ua

Ошибки начинающего инвестора, и как не потерять все во время кризиса: советы эксперта Сегодня 13:01 — Личные финансы

Ошибки начинающего инвестора, и как не потерять все во время кризиса: советы эксперта

В нынешние кризисные времена интересная тема для инвесторов — как действовать и чего не стоит делать, чтобы не потерять все. Советами по этому поводу поделился фултайм инвестор, основатель сообщества частных инвесторов УкрИнвестКлуб Дмитрий Карпиловский во время состоявшейся 10 декабря в Киеве конференции «Жить на проценты»

«Если вы потеряли немного — это не ошибка, вы просто по дешевке купили себе опыт на будущее. Для меня ошибка — это то, что имеет катастрофические последствия, потому что все остальное, что не имеет таких последствий — это тренинг», — говорит Карпиловский.

Нелегкий путь инвестора

По словам Карпиловского, неопытный инвестор на своем пути проходит несколько основных стадий.

Сначала он хочет получать пассивный доход 100 500%. Мантра этого инвестора — чтобы деньги «капали» при минимальных затратах времени.

Однако эта мечта очень быстро проходит, как только фиксируются первые убытки или как только инвестор пытается сделать инвестицию обдуманно — не просто вскочить в какую-нибудь инвестицию, а на самом деле понять, что и как следует делать.

«После этого вы становитесь мечтателем-инвестором. Вы можете начитаться умных книг и понять, что любую инвестицию нужно оценивать рационально. Вы начинаете понимать, что в любой инвестиции есть фактор надежности, пассивности, доходности и ликвидности», — говорит основатель УкрИнвестКлуба.

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Такие инвесторы, по словам эксперта, пытаются оперировать рационально. Но научиться на собственном опыте, как показывает практика, можно приблизительно на 10 году инвестирования.

Чего же хочет умный инвестор? Как говорит Карпиловский, умный инвестор хочет побыстрее научиться, при этом потеряв меньше.

«Научиться быть инвестором дешево и быстро можно только на своих ошибках, потому что информация с вами не соединится, пока не будет лайф-ивента, закрепленного сильной эмоцией. Чаще это эмоция потери денег. Почему это важно? Инвестиционные решения, которые вы будете принимать через 30 лет, в сотни раз важнее тех, которые вы делаете сейчас. Во-первых, сейчас вы оперируете гораздо меньшими средствами, чем у вас будут через десятки лет. А во-вторых, какую бы вы ошибку сейчас ни совершили, у вас еще есть много времени, чтобы ее исправить. Что касается любых инвестиционных активов, которые вы невыгодно купили — вы можете просто переждать кризис, и есть большая вероятность, что через 5-10 лет все эти активы будут стоить гораздо больше», — рассказал эксперт.

Ошибки в инвестировании

По словам Карпиловского, если вы оцениваете для себя параметры любого соглашения — инвестиционного или для бизнеса — вы даете оценку активов, рисков, ситуации, делаете прогноз экономики того региона и отрасли, куда вы вкладываете. Если риски, о которых инвестор знал, реализуются — это не ошибка. Это было частью его стратегии.

«Если вы покупаете акции Apple, вы должны быть готовы к тому, что они потеряют 50% своей стоимости. И когда так происходит, это не ваша ошибка, это осуществился ваш план — одна из его версий или сценариев», — делится эксперт.

Но ошибка — это когда сам инвестор спланировал неправильно.

Также эксперт советует, что при диверсификации своего инвестпортфеля инвестор должен думать не только о конкретных активах, но и о регионах и валютах, а также чтобы там содержались циклические и контрциклические активы. Иначе инвестиции превращаются в американские горки.

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