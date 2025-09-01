От теории к практике: подборка перспективных стажировок сентября — Finance.ua

От теории к практике: подборка перспективных стажировок сентября Сегодня 13:02

От теории к практике: подборка перспективных стажировок сентября

Сентябрь — время новых стартов. Вместе с Днем знаний приходит возможность не только сесть за парты или войти в лекционные залы, но и получить практический опыт. Стажировка осенью — отличный способ применить теорию на практике и сделать первый шаг к будущей карьере.

Специалисты robota.ua подготовили подборку перспективных предложений этого месяца, которые помогут превратить знания в практику, а в перспективе — построить успешную карьеру.

Младший специалист/младший специалист по клиентской поддержке (стажировка Energy Hub) в «Укрэнерго»

📍 Киев

Национальная энергетическая компания приглашает пройти Energy Hub — программу стажировки для студентов последних курсов высших учебных заведений и молодых специалистов, которые только начинают свою профессиональную деятельность. Продолжительность — шесть месяцев.

Стажировка предусматривает: официальное трудоустройство и оплату; полную занятость; социальный пакет (включая медицинскую страховку); возможность бронирования; корпоративные тренинги для развития soft skills.

Этапы конкурса:

отклик на robota.ua или заполнение анкеты кандидата;

собеседование с HR-специалистами;

финальное собеседование с руководителем по направлению.

Работодатель отмечает, что в редких случаях предполагается проверка уровня владения английским языком.

Global Graduate Programme in Finance в «BAT Украина»

📍 Киев

Global Graduate — 18-месячная программа развития карьеры для студентов последних курсов и выпускников, которая поможет ускорить карьерный путь в международной компании и получить менеджерскую роль.

У вас есть шанс попасть в компанию, если: вскоре завершаете или закончили обучение (не более 3 лет после окончания университета); ищете карьеру в международной компании в сфере финансов; владеете английским на уровне не ниже Upper-Intermediate; готовы к релокации в другой город.

Опыт работы от 1 года (включая стажировку и частичное трудоустройство) будет преимуществом.

Годичная стажировка по ветеринарному направлению / Nestle Purina® Graduate Program в Nestle Ukraine

Компания приглашает студентов 4−6 курсов и выпускников по направлению обучения «Ветеринарная медицина» для участия в годичной программе стажировки.

Среди обязанностей будущих стажеров: сопровождение активностей ветеринарного канала, семинаров и конференций; организация и планирование специализированных событий или активностей ветеринарного направления; создание профессиональных презентаций и выступлений перед аудиторией ветврачей и студентов соответствующих специальностей; анализ продаж, разработка макетов и подготовка материалов для сопровождения активностей канала (промоматериалы).

Стажер в департамент комплаенса в Райффайзен Банк

📍 Киев

Студентам 4−5 курсов экономических, юридических или банковских специальностей предоставляется возможность получить практический опыт работы с международными стандартами и регуляторными требованиями в банковской среде.

Рассматривают кандидатов с:

аналитическими и юридическими навыками (способность анализировать нормативные акты, политики и внутренние документы, базовые знания банковского и финансового регулирования, юридический анализ);

умением работать с документами (подготовка деловых документов на английском языке, использование систем документооборота и внутренних баз банка);

техническими навыками (уверенное использование MS Excel, Word, PowerPoint и AI для работы с текстами, создание документов и автоматизации задач).

Стажер (обучение по ремонту ноутбуков) в MTI hi-tech engineering

📍 Киев

и т. д. ) начать карьеру в сервисном обслуживании ноутбуков и научиться всему с нуля под руководством опытных профессионалов. Компания предлагает студентам или выпускникам технических вузов (или специальностей: инженерия, электроника, компьютерные науки) начать карьеру в сервисном обслуживании ноутбуков и научиться всему с нуля под руководством опытных профессионалов.

Предлагается: гибкий график (можно совмещать обучение и работу); официальное трудоустройство с первого дня стажировки. Лучшие стажеры смогут продолжить работу в команде на постоянной основе.

Помощник менеджера по закупкам зерновых и масличных культур (стажер) в MK Merchants Ukraine

📍 Киев

В команду приглашают студентов 3−4 курсов и выпускников аграрных вузов (или аграрных специальностей) с развитыми аналитическими и коммуникативными способностями и желанием работать в сфере закупок.

Анонсируется: обучение для молодых специалистов, желающих развиваться в аграрном бизнесе. Есть возможность получить практический опыт при поддержке профессионального наставника, который будет сопровождать при вхождении в профессию.

Механик-стажер (сельскохозяйственная, строительная техника, силовые установки) в «Zeppelin Украина»

Компания приглашает студентов 3−5 курсов и выпускников 2023—2024 гг. технических и машиностроительных специальностей пройти стажировку и обучение . Стажеры будут работать под руководством опытных наставников в сервисном центре компании, получая практические знания и профессиональные навыки. Успешные кандидаты могут присоединиться к команде на должность механика или инженера по ремонту.

Предлагается: медицинская страховка и страховка от несчастного случая.

Младший юрисконсульт (стажер) в 1+1 media

📍 Киев

Задачи будущего стажера : участвовать в подготовке судебных дел и организации внутреннего документооборота; коммуницировать с контрагентами и государственными органами.

Читайте также Минимальная зарплата в Украине будет расти медленнее — Минфин назвал причины

Откликайтесь, если: в совершенстве владеете украинским языком и умеете четко формулировать мысли; у вас развитые коммуникационные и аналитические навыки; уверенно пользуетесь ПК (Word, Excel, PowerPoint); стремитесь развиваться в юридической сфере. Знание английского и основ корпоративного права будет преимуществом.

Обязательное требование участия в отборе — наличие видеорезюме.

Также компания приглашает на стажировку таких специалистов:

Младший аналитик-стажер/Junior analyst-trainee в Imperial Tobacco

📍 Киев

Компания приглашает кандидатов с экономическим образованием в сфере технологий (рассматривают как опытных выпускников, так и студентов 3−5 курсов) присоединиться к команде анализа, бизнес-планирования и прогнозирования.

Анонсируются следующие обязанности: сбор, обработка и анализ данных о продажах в Украине, Азербайджане, Армении, Молдове и Грузии; подготовка отчетов, описывающих табачный рынок с точки зрения его структуры, фактических показателей по сравнению с планом, уровня запасов и ценообразования; работа по улучшению качества данных.

Стажер в отдел складской логистики в IDS Ukraine

📍 Киев

Лидер украинского рынка минеральных вод во всех категориях объявляет об открытии вакансии «Младший специалист по обслуживанию холодильного оборудования». Рассматриваются студенты 4−6 курса, свободно владеющие MS Office и CRM-системами. Продолжительность стажировки — 6 месяцев.

🔊 Читать или слушать? Выбирать вам. На Finance.ua уже доступен аудиоформат. Кликните на изображении в новости и узнавайте об основном за несколько минут.

Среди задач: работа с данными в системах 1С и СУПТРО (внесение, обновление и контроль точности информации); проверка заявок (контроль выполнения запросов и выявление ошибок в соответствии со стандартами загрузки холодильного оборудования торговых команд); участие в процессах складской логистики.

Предлагается: официальное трудоустройство; гибкий график работы; обеспечение ноутбуком; возможность дальнейшего трудоустройства после успешной стажировки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.