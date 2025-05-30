От нуля до новой профессии: подборка доступных курсов для смены работы — Finance.ua
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От нуля до новой профессии: подборка доступных курсов для смены работы

Личные финансы
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От нуля до новой профессии: подборка доступных курсов для смены работы
От нуля до новой профессии: подборка доступных курсов для смены работы
Работа изматывает, рутинные задачи не радуют, а с утра нет желания вставать с кровати? Это колокольчик, что пора что-то менять. Даже если за плечами только старый опыт и страх начать с нуля, есть хорошая новость: сейчас существует множество онлайн-курсов, помогающих получить новую профессию.
Действительно, сейчас сменить профессию стало гораздо проще, чем когда-либо, особенно в условиях кадрового голода в Украине. Рынок труда буквально кричит о нехватке специалистов во многих отраслях, поэтому у тех, кто готов учиться и попробовать себя в новой роли, есть реальный шанс быстро найти работу и достойную зарплату.
Finance.ua собрал подборку актуальных курсов для тех, кто хочет изменить сферу деятельности и получить необходимую специальность.

На что обратить внимание

При выборе курсов важно обращать внимание на детали, «слишком яркую рекламу» и громкие обещания вроде «100% гарантия трудоустройства». Особенно осторожно нужно относиться к «обучениям от блогеров», которые нередко рекламируют свои курсы в Instagram или TikTok. Многие обещают «золотые горы» — якобы настоящий путь к успеху, но по факту это больше похоже на короткую выжимку советов без реальных знаний.
Итак, учитывайте следующие аспекты:
  1. Есть ли конкретные темы и практические задачи?
  2. Можно ли обратиться к ментору или преподавателю, если что-то непонятно?
  3. Есть ли подлинные отзывы от тех, кто уже прошел этот курс (не только на сайте самого курса или страницах блогера)?
  4. И выдают ли хоть какой-то сертификат, он не обязательно должен быть международного образца, но хоть какой-то документ о том, что вы овладели этой сферой.

Подборка курсов

Мы собрали информацию из открытых источников о наиболее популярных и полезных платформах в Украине, которые помогают получить новую профессию без каких-либо (или с минимальными) вложений.
Вот некоторые из них:

EdEra (Education Era)

EdEra (Education Era) — украинская онлайн-платформа с бесплатными или недорогими курсами по IT, маркетингу, бизнесу и другим направлениям. Курсы краткие, удобные для самостоятельной учебы в любое время. В большинстве своем они состоят из видео, тестов и практических задач.
За минимальную сумму можно получить сертификат. На платформе есть поддержка преподавателей и сообщества, что помогает быстро разбираться в материале.
Примеры курсов:
  • Курс «Основы программирования» — подходит для начинающих, бесплатно.
  • Курсы по финансовой грамотности и преподаванию часто бесплатны, особенно для учителей, с возможностью получить сертификат.

Genius. Space

Genius. Space — это онлайн-платформа для обучения современным профессиям в сферах IT, маркетинга, дизайна и HR. Она предлагает курсы как для начинающих, так и для тех, кто хочет повысить квалификацию.
Обучение проходит дистанционно, что позволяет учиться в удобное время. Стоимость курсов варьируется от бесплатных или бюджетных (приблизительно 160 грн за отдельные короткие курсы) до комплексных программ стоимостью около 5 тыс. грн. Платформа часто предлагает скидки.
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Примеры курсов:
  • Комплексный Интернет-маркетинг — курс, охватывающий основные инструменты цифрового маркетинга, позволяет овладеть профессией за 2−3 месяца.
  • Веб и UX/UI-дизайнер — обучение по созданию современных сайтов и пользовательских интерфейсов.
  • AI Специалист — курс, который научит вас работать с инструментами искусственного интеллекта для маркетинга и бизнеса.
  • Бухгалтер ФЛП — курс для ведения финансов и бухгалтерии физических лиц-предпринимателей.
На сайте платформы также указано, что Genius. Space помогает не только овладеть новой профессией, но и успешно трудоустроиться. После завершения курса вы получаете заверенный диплом с QR-кодом, который работодатель может отсканировать, чтобы проверить подлинность документа и увидеть статистику обучения: сколько уроков вы прошли, часов прослушали и сколько набрали баллов.

Coursera

Coursera — ведущая международная онлайн-платформа, которая предлагает сотни курсов от ведущих университетов и компаний мира. Многие курсы доступны бесплатно в формате аудита, то есть вы можете просматривать все обучающие материалы без оплаты, но сертификат о прохождении курса обычно нужно покупать отдельно.
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Платформа предлагает курсы по IT, бизнесу, маркетингу, машинному обучению, кибербезопасности, финансам, лидерству, менеджменту и другим сферам. Стоимость отдельных курсов стартует от 29 долларов, а подписка Coursera Plus — 399 долларов в год (подписка на премиум версию дает неограниченный доступ к более чем 7 тыс. курсов, специализациям и профессиональным сертификатам).
Примеры:

Практический видеокурс «Путь предпринимателя»

Практический видеокурс «Путь предпринимателя» создан в сотрудничестве с МХП, БФ «МХП — Громаде» и Государственной службой занятости для тех, кто начинает или развивает собственный бизнес. Курс состоит из 10 коротких видео, охватывающих ключевые темы: поиск идеи, бизнес-план, маркетинг, управление рисками, команда, инвестиции и гранты.
По словам представителей МХП и Государственной службы занятости, этот курс помогает преодолеть основные вызовы начального этапа бизнеса, такие как недостаток знаний и капитала, а также способствует развитию местных общин посредством поддержки малого бизнеса и создания рабочих мест.

Подробнее о возможностях для бесплатного или бюджетного обучения как онлайн, так и офлайн, читайте в нашей статье по ссылке.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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