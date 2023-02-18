От 1000 долларов и до бесконечности — зарплатная приманка или медиабаерам действительно так много платят Сегодня 20:38 — Личные финансы

От 1000 долларов и до бесконечности — зарплатная приманка или медиабаерам действительно так много платят

Уже несколько раз подряд в ежемесячных исследованиях профессия медиабайера занимала первое место среди самых высокооплачиваемых не ІТ-должностей по средней зарплате от 70 000 грн и более.

Об этом пишет Work.ua.

Кто такой Media Buyer

Медиабаер — это человек, знающий, где находится целевая аудитория вашей компании, и может запустить рекламную диджитал-кампанию на подходящей платформе месседжем, который работает лучше всего.

Специалист также знает, что и как сказать в объявлении, чтобы охватить больше людей и создать нужный трафик.

Стать медиабаером может любой, если хочет научиться этому делу. Но лучше всего интегрируются кандидаты с позиций в аналитике, консалтинге, маркетинге из FMCG компаний, где была возможность поработать с офлайн-маркетингом и соответственно перенести свою экспертизу в диджитал.

Заработная плата

Зарплата очень зависит от типа компании, команды, задач, уровня ответственности и опыта специалиста и geo. Она может варьироваться от 0 до бесконечности.

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В Украине средняя месячная зарплата медиабайера составляет от 1 000 (примерно 37 000 грн) до 3 000 долларов (приблизительно 110 000 тыс. грн). У тех, кто имеет множество клиентов или большую команду, иногда цифра достигает 50 000 долларов в месяц (1 837 100 грн согласно нынешнему курсу).

Обучение

Профессия становится все более популярной и возможностей учиться искусству Media Buying появляется все больше.

Для начала положительным может стать образование в своем классическом понимании по специальностям: маркетинг, системный анализ, экономика, социология, реклама.

В университете на Media Buyer’ов никто не учит, поэтому после получения базового классического образования есть следующие варианты:

выделить бюджет и начать учиться самостоятельно, тестируя, как работает запуск рекламы в Facebook и Google; пойти работать на должность Junior’a или Trainee, где под наблюдением уже опытных специалистов можно будет научиться всему с нуля на практике.

Но перед тем как практиковать свои знания в области, нужно прокачать теорию.

Требования

Базовые навыки для Media Buyer’a:

хорошо развитые аналитические навыки;

креативность;

открытость и коммуникабельность;

знание английского языка для отслеживания рекламных трендов;

системность;

стрессоустойчивость;

способность к постоянному обучению, иначе надолго в этой профессии задержаться не удастся.

Прежде всего, специалист должен быть хорошим аналитиком, ведь каждый день придется сталкиваться с тем, что нужно мониторить рынок и конкурентов.

Media Buyer должен хорошо разбираться в платформе (Google, Facebook и т.д.), на которой работает, знать ее правила, условия сотрудничества, сильные и слабые стороны; как настроить трекер и другие инструменты, сопровождающие трафик

Также нужно разбираться в целевой аудитории клиента и понимать, где ее искать, как общаться, что ей нравится.

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