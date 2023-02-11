Рекорд по количеству вакансий за время войны: у кого самые высокие зарплаты (инфографика) — Finance.ua

Рекорд по количеству вакансий за время войны: у кого самые высокие зарплаты (инфографика) Сегодня 09:09 — Личные финансы

В январе 2023-го впервые с 24 февраля прошлого года количество вакансий приблизилось к 60 000. Работа есть, украинские компании продолжают аренду, открывая больше новых рабочих мест. Об этом пишет Work.ua.

От −8 до +10: на рынке труда оттепель

В январе 2023 года на рынке труда зафиксировано рекордное количество вакансий с момента полномасштабного вторжения рф — украинские компании разместили на сайте Work.ua более 59 тысяч предложений работы. Последний раз такая ситуация наблюдалась в октябре прошлого года, когда было 56 719 вакансий.

Этот показатель гораздо лучше, чем в прошлом году, когда было падение −8%. Сейчас же есть положительный тренд роста +10%.

Кандидаты активизировали поиск работы и предпочитают удаленку

По состоянию на январь 2023 года конкуренция между соискателями незначительно выросла и держится на уровне осени 2022-го. Однако этот рост меньше, чем в январе 2022 года, как сравнить с декабрем 2021 года.

Самая большая конкуренция соискателей на вакансию наблюдается в Харьковской, Киевской, Одесской, Винницкой и Запорожской областях. Здесь бизнесы и люди активно возвращаются к работе. На западе Украины конкуренция ниже из-за возобновления рынка труда. В Закарпатской, Черновицкой, Кировоградской, Тернопольской областях, а также в Херсоне она самая маленькая.

Должности на удаленную занятость — самые конкурентные среди соискателей. Они охотнее откликаются на вакансии тестировщика, Front-end программиста, веб-дизайнера, ретушера. В полной занятости лидирует администратор салона красоты, СПА и массажа.

Самая низкая конкуренция наблюдается в медицинской сфере: меньше всего ищут работу гастроэнтеролога, врача УЗИ, заведующего аптекой. Также бизнесу не хватает электрослесарей и горняков — на эти должности откликов очень мало.

Бизнес открывает аренду, однако не спешит поднимать зарплаты

Средняя зарплата в Украине весь 2022 год держалась на уровне 15 000 грн. Январь 2023 года не принес изменений — заработная плата осталась на том же уровне. Не наблюдаются значительные колебания и на региональном уровне.

Работодатели все еще находятся в режиме экономии и в ожидании, как будут разворачиваться события в стране в конце зимы и начале весны. И из-за этой неизвестности не спешат пересматривать зарплаты работникам.

Самую высокую зарплату в январе платили:

медиабайеру — 52 500 грн;

водителю-международнику — 42 500 грн;

директору по маркетингу — 40 000 грн;

руководителю отдела продаж — 37 500 грн;

финансовому директору — 37 500 грн;

рихтовщику — 34 500 грн.

Пятерку категорий с самой большой зарплатой в январе возглавила «Недвижимость» — здесь в среднем предлагают 30 000 грн. Далее следует «Топ-менеджмент, руководство высшего звена» — 25 000 грн; «Транспорт, автобизнес» — 22 500 грн; «Продажа, закупка» и «Сельское хозяйство, агробизнес» — 20 000 грн.

Соискателей-женщин вышло на рынок труда больше, чем мужчин

В январе на рынок труда вышло на 44% больше женщин, чем в декабре прошлого года, а мужчин на 20% в аналогичный период.

Больше всего прибыло новых соискателей в Черновицкой (+46%), Сумской (+44%), Киевской (+43%), Житомирской (+39%) и Винницкой областях (+38%). Больше кандидатов стало в следующих областях:

«Недвижимость» (+61%);

«Администрация, руководство среднего звена» (+52%);

«Секретариат, делопроизводство, АХО» (+51%);

«Дизайн, творчество» (+48%);

«Культура, музыка, шоубизнес» (+46%).

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