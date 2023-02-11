Рекорд по количеству вакансий за время войны: у кого самые высокие зарплаты (инфографика) — Finance.ua

Рекорд по количеству вакансий за время войны: у кого самые высокие зарплаты (инфографика)
В январе 2023-го впервые с 24 февраля прошлого года количество вакансий приблизилось к 60 000. Работа есть, украинские компании продолжают аренду, открывая больше новых рабочих мест. Об этом пишет Work.ua.
От −8 до +10: на рынке труда оттепель
В январе 2023 года на рынке труда зафиксировано рекордное количество вакансий с момента полномасштабного вторжения рф — украинские компании разместили на сайте Work.ua более 59 тысяч предложений работы. Последний раз такая ситуация наблюдалась в октябре прошлого года, когда было 56 719 вакансий.
Этот показатель гораздо лучше, чем в прошлом году, когда было падение −8%. Сейчас же есть положительный тренд роста +10%.
Кандидаты активизировали поиск работы и предпочитают удаленку
По состоянию на январь 2023 года конкуренция между соискателями незначительно выросла и держится на уровне осени 2022-го. Однако этот рост меньше, чем в январе 2022 года, как сравнить с декабрем 2021 года.
Самая большая конкуренция соискателей на вакансию наблюдается в Харьковской, Киевской, Одесской, Винницкой и Запорожской областях. Здесь бизнесы и люди активно возвращаются к работе. На западе Украины конкуренция ниже из-за возобновления рынка труда. В Закарпатской, Черновицкой, Кировоградской, Тернопольской областях, а также в Херсоне она самая маленькая.
Должности на удаленную занятость — самые конкурентные среди соискателей. Они охотнее откликаются на вакансии тестировщика, Front-end программиста, веб-дизайнера, ретушера. В полной занятости лидирует администратор салона красоты, СПА и массажа.
Самая низкая конкуренция наблюдается в медицинской сфере: меньше всего ищут работу гастроэнтеролога, врача УЗИ, заведующего аптекой. Также бизнесу не хватает электрослесарей и горняков — на эти должности откликов очень мало.
Бизнес открывает аренду, однако не спешит поднимать зарплаты
Средняя зарплата в Украине весь 2022 год держалась на уровне 15 000 грн. Январь 2023 года не принес изменений — заработная плата осталась на том же уровне. Не наблюдаются значительные колебания и на региональном уровне.
Работодатели все еще находятся в режиме экономии и в ожидании, как будут разворачиваться события в стране в конце зимы и начале весны. И из-за этой неизвестности не спешат пересматривать зарплаты работникам.
Самую высокую зарплату в январе платили:
- медиабайеру — 52 500 грн;
- водителю-международнику — 42 500 грн;
- директору по маркетингу — 40 000 грн;
- руководителю отдела продаж — 37 500 грн;
- финансовому директору — 37 500 грн;
- рихтовщику — 34 500 грн.
Пятерку категорий с самой большой зарплатой в январе возглавила «Недвижимость» — здесь в среднем предлагают 30 000 грн. Далее следует «Топ-менеджмент, руководство высшего звена» — 25 000 грн; «Транспорт, автобизнес» — 22 500 грн; «Продажа, закупка» и «Сельское хозяйство, агробизнес» — 20 000 грн.
Соискателей-женщин вышло на рынок труда больше, чем мужчин
В январе на рынок труда вышло на 44% больше женщин, чем в декабре прошлого года, а мужчин на 20% в аналогичный период.
Больше всего прибыло новых соискателей в Черновицкой (+46%), Сумской (+44%), Киевской (+43%), Житомирской (+39%) и Винницкой областях (+38%). Больше кандидатов стало в следующих областях:
- «Недвижимость» (+61%);
- «Администрация, руководство среднего звена» (+52%);
- «Секретариат, делопроизводство, АХО» (+51%);
- «Дизайн, творчество» (+48%);
- «Культура, музыка, шоубизнес» (+46%).
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