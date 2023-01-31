ТОП-10 должностей по вакансиям и резюме — Finance.ua

ТОП-10 должностей по вакансиям и резюме Сегодня 17:03 — Личные финансы

Большинство работодателей в 2023 году планируют пересмотр зарплат. Рост может составить от 8 до 30% в зависимости от ситуации в стране и конкуренции за специалистов. Компании будут следить за тем, чтобы уровень зарплаты их работников был конкурентоспособным.

Количество вакансий в западных областях Украины почти достигло довоенного уровня и составляет более 90% к февралю 2022 года. В Киеве, центральных и южных областях рынок труда восстановился примерно на треть.

Сейчас наиболее востребованные вакансии в Украине: продавцы-консультанты (12 300 грн), менеджеры по продажам (20 тыс. грн) и водители 22 тыс. грн. Далее следуют вакансии повара (14 тыс.), администратора (13 500 грн) и бухгалтера (16 тыс. грн).

Об этом говорится на work.ua.

Также среди популярных вакансий: директора (24 тыс. грн.), кассиры (12 тыс.), менеджеры по работе с клиентами (17 500 грн.) и офис-менеджеры (14 500 грн.)

Статистика по резюме: ТОП-10 выглядит так:

Продавец-консультант — 10 тыс. грн,

Администратор — 14 тыс. грн,

Директор — 25 тыс.,

Менеджер по продажам — 15 тыс.,

Водитель −15 тыс.,

Бухгалтер — 15 тис.,

Офис-менеджер — 15 тыс.,

Кассир — 10 тыс.,

Охранник — 10 тыс.

Напомним, что в период ноябрь-декабрь в городах наиболее востребованными были специалисты в категориях:

розничная торговля / продажи / закупки — более 11,7 тыс. предложений работы;

логистика/склад/доставка — 8,1 тыс. объявлений;

производство / рабочие специальности — 5,5 тыс. объявлений;

гостинично-ресторанный бизнес/туризм — 4,6 тыс. объявлений;

клининг / домашний персонал — 3,1 тыс. объявлений.

Ранее мы писали о том, что наиболее высокооплачиваемые должности в сфере IT. Они меньше всего пострадали от кризиса на рынке труда. Здесь всегда были высокие зарплаты, не упали они и в прошлом году. Но есть нюанс: в некоторых категориях зарплаты привязаны к курсу доллара, и они могли измениться не из-за реального увеличения суммы оплаты за труд, а именно из-за перерасчета.

Справка Finance.ua:

опрос Международной организации по миграции (МОМ) показал, что больше всего ВПЛ сейчас в Киевской и Днепропетровской областях — более 316 тысяч человек. Многие из временно перемещенных лиц нуждаются не только в безопасности, но и в работе. Согласно исследованию OLX Работа, в городах, где больше всего переселенцев, а именно Киев, Днепр, Полтава, Львов и Ивано-Франковск;

Кабинет министров обнародовал новый порядок бронирования военнообязанных, который предусматривает отсрочку от мобилизации для 50% и более госслужащих и работников важных для страны предприятий.



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