Особенности увольнения с согласия сторон: какие предусмотрены выплаты — Finance.ua

Особенности увольнения с согласия сторон: какие предусмотрены выплаты
Завершение трудовых отношений является важным моментом в профессиональной деятельности каждого человека. Одним из вариантов расторжения трудового договора является увольнение по соглашению сторон.
Бухгалтер Кристина Ворожбитова рассказала о преимуществах и недостатках этого способа.
Почему выгодно увольняться по соглашению сторон
1. Гибкость в сроках. Можно договориться об удобной для обеих сторон дате прекращения трудовых отношений.
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2. Возможность получить дополнительные выплаты. При конструктивном диалоге с работодателем можно договориться о дополнительных компенсациях.
3. Более быстрое получение пособия по безработице. Это особенно важно, если вы планируете определенное время быть без работы.
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4. Нейтральная запись в трудовой книжке. Это может быть принципиально для будущего трудоустройства.
5. Сохранение хороших отношений с работодателем. Это может быть полезно для получения рекомендаций в будущем.
Недостатки увольнения по соглашению сторон
Невозможность односторонне отозвать решение об увольнении. Если вы передумали, вам нужно согласие работодателя.
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Отсутствие гарантированного выходного пособия. Если не договориться отдельно, законодательство не предусматривает обязательную выплату.
Сложнее обжаловать. В случае конфликта доказать неправомерность увольнения будет сложнее.
Какие выплаты предусмотрены при увольнении по соглашению сторон
Покидая компанию по соглашению сторон, работник может рассчитывать на выплаты:
- заработная плата за фактически отработанное время до дня увольнения, включая все надбавки и премии;
- компенсация за неиспользованный отпуск. Работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни ежегодного отпуска и дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы, А I группы;
- другие выплаты, предусмотренные трудовым договором или коллективным соглашением. Это могут быть разнообразные бонусы, премии по результатам работы, компенсации
и т. д.
Законодательство не предусматривает обязательной выплаты выходного пособия в этом случае.
Однако стороны могут договориться о дополнительных выплатах в рамках соглашения о прекращении трудовых отношений.
Напомним, даже опытных сотрудников могут уволить из-за непредвиденных обстоятельств. Однако часто причины связаны с поведением работника или отношением к работе. Ранее мы рассказывали о ТОП-7 причинах, по которым можно потерять работу.
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