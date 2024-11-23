Особенности увольнения с согласия сторон: какие предусмотрены выплаты — Finance.ua

Особенности увольнения с согласия сторон: какие предусмотрены выплаты Сегодня 21:19 — Личные финансы

Особенности увольнения с согласия сторон: какие предусмотрены выплаты, Фото: freepik

Завершение трудовых отношений является важным моментом в профессиональной деятельности каждого человека. Одним из вариантов расторжения трудового договора является увольнение по соглашению сторон.

Бухгалтер Кристина Ворожбитова рассказала о преимуществах и недостатках этого способа.

Почему выгодно увольняться по соглашению сторон

1. Гибкость в сроках. Можно договориться об удобной для обеих сторон дате прекращения трудовых отношений.

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2. Возможность получить дополнительные выплаты. При конструктивном диалоге с работодателем можно договориться о дополнительных компенсациях.

3. Более быстрое получение пособия по безработице. Это особенно важно, если вы планируете определенное время быть без работы.

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4. Нейтральная запись в трудовой книжке. Это может быть принципиально для будущего трудоустройства.

5. Сохранение хороших отношений с работодателем. Это может быть полезно для получения рекомендаций в будущем.

Недостатки увольнения по соглашению сторон

Невозможность односторонне отозвать решение об увольнении. Если вы передумали, вам нужно согласие работодателя.

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Отсутствие гарантированного выходного пособия. Если не договориться отдельно, законодательство не предусматривает обязательную выплату.

Сложнее обжаловать. В случае конфликта доказать неправомерность увольнения будет сложнее.

Какие выплаты предусмотрены при увольнении по соглашению сторон

Покидая компанию по соглашению сторон, работник может рассчитывать на выплаты:

заработная плата за фактически отработанное время до дня увольнения, включая все надбавки и премии;

за фактически отработанное время до дня увольнения, включая все надбавки и премии; компенсация за неиспользованный отпуск. Работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни ежегодного отпуска и дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы, А I группы;

Работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни ежегодного отпуска и дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы, А I группы; другие выплаты, предусмотренные трудовым договором или коллективным соглашением. Это могут быть разнообразные бонусы, премии по результатам работы, компенсации и т. д.

Законодательство не предусматривает обязательной выплаты выходного пособия в этом случае.

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Однако стороны могут договориться о дополнительных выплатах в рамках соглашения о прекращении трудовых отношений.

Напомним, даже опытных сотрудников могут уволить из-за непредвиденных обстоятельств. Однако часто причины связаны с поведением работника или отношением к работе. Ранее мы рассказывали о ТОП-7 причинах, по которым можно потерять работу.

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