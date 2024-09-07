Особенности работы по совместительству: что следует знать — Finance.ua

Особенности работы по совместительству: что следует знать Сегодня 13:14 — Личные финансы

Особенности работы по совместительству: что следует знать

В Украине трудовые отношения между работником и работодателем регулируются действующим законодательством. Иногда лицо может иметь дополнительную работу по совместительству кроме основного места работы.

Об особенностях такой работы рассказали специалисты Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда.

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Конституция Украины гарантирует каждому право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается (статья 43).

Может ли работник иметь дополнительную работу по совместительству

Специалисты гоструда объяснили, что согласно ч. 2 ст. 21 Кодекса законов о труде (КЗоТ) работник имеет право реализовать свои способности к производительному и творческому труду путем заключения трудового договора на одном или одновременно на нескольких предприятиях, в учреждениях, организациях, если иное не предусмотрено законодательством, коллективным договором или соглашением сторон.

Отмечается, что согласно ст. 1021 КЗоТ Украины совместительством считается выполнение работником, кроме основной, другой оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время на том же или ином предприятии, в учреждении, организации или у работодателя — физического лица.

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Работники, работающие по совместительству, получают заработную плату за фактически проделанную работу.

Есть ли ограничения по продолжительности работы по совместительству

В Гоструда сообщили, что в ноябре 2022 года Кабинет Министров отменил ограничение продолжительности работы по совместительству для работников государственных предприятий, учреждений и организаций.

Напомним, украинцы при выборе работы больше всего ценят уровень заработной платы и возможность работать удаленно, но обращают внимание на такие аспекты, как наличие бронирования и репутация компании.

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